Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'nde beline kadar yırtmacıyla boy gösterdi! Pozları olay oldu

Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Demet Özdemir'in festival tarzı gündemde. 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olan kırmızı eteğiyle daha gündemden düşmeşken oyuncudan yeni pozlar geldi.

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Demet Özdemir straplez detaylı beline kadar çıkan yırtmacıyla dikkat çekti.

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen oyuncu iddialı pozlar vermekten de geri durmadı.

Demet Özdemir'in pozlarını görenler "Oğuzhan ağlıyor", "Kadın su gibi", "Çok güzel", "Abartı duruyor" yorumlarından bulundu.



