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Demet Şener-Cenk Küpeli evliliğiyle ilgili flaş iddia!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

İbrahim Kutluay ile evlendikten sonra Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener hakkındaki iddialar bitmiyor! Şimdi de iddialara göre İbrahim Kutluay Küpeli'nin babasını arayıp aileyi uyarmış!

Demet Şener-Cenk Küpeli evliliğiyle ilgili flaş iddia!

Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan 2.5 yıl süren çekişmeli bir davanın ardından 4 Mart 2019'da boşandı. 21 Haziran akşamı da 2.5 aylık sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi.

Çiftin nikahında Cenk Küpeli'nin anne-babası Oya ve Avni Küpeli'nin olmadığı ortaya çıktı.

Cenk Küpeli dün Kanal D'deki 2. Sayfa'ya bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

''Evleneceğimizi aileme 3 gün kala söyledim. Daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu sebeple katılmadılar. Küs değiliz, ama kırgınlık oldu. 'Niye son anda söylüyorsun, birbirinize biraz daha süre tanısaydınız' diye tepki verdiler. Demet, anne ve babamla henüz tanışmadı. Ama ailem evliliğe ve Demet'e karşı değil.''

Cenk Küpeli sözlerine şöyle devam etti:

''Ailemi ve Demet'i en kısa sürede bir araya getireceğim. Aslında Demet de annem gibi düşünmüştü. 'Biraz bekleyelim' demişti. Ama ben bir an evvel nikah masasına oturmak istedim. Bu arada eşim hamile değil. Kısmetse bebek isteriz tabii.''

DEMET ŞENER'İN KAYINPEDERİ İBRAHİM KUTLUAY'IN ARKADAŞI ÇIKTI

  1. Sayfa programında bugün de sürpriz evlilikle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

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Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli ile Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Kutluay ile Avni Küpeli arasında düğün öncesi bir telefon görüşmesi olduğu ve Kutluay'ın baba Küpeli'ye ''Ben yandım oğlun yanmasın'' dediği de iddialar arasında...

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