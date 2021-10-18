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Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

18.10.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında ekranlara gelen Türkiye'nin Yıldızları yarışması, Beren Saat ve Engin Akyürek gibi birçok yetenekli ismi sektöre kazandırmıştı. Programın yarışmacıları arasında yer alan ve ünlü manken Demet Şener'e benzerliğiyle dikkat çeken Yasemin Hadivent ise uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

Bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında güzelliği ve kabiliyetiyle adından söz ettiren Yasemin Hadivent'in şimdilerde neler yaptığına gelin hep birlikte göz atalım...

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu, şimdilerde 39 yaşında.

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

Gökhan Özen ile başrolü paylaştığı Sevda Çiçeği dizisiyle bir döneme damga vuran yıldız, uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

Türkiye'nin Yıldızları'nda yarıştığı dönem Demet Şener'e benzerliğiyle şaşırtan Hadivent, 2003 yılında ilk projesi olan Rabia'da, bir Rum kızını canlandırmıştı.

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

Hadivent, en son 6 yıl aradan sonra Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Fadime' karakterine hayat vermişti.

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

Sosyal medyayı epek aktif kullanan güzelin, Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Annesi Bulgaristan Türkü, babası İran Azerilerinden olan oyuncunun soyadı Farsça 'yol gösterici, mürşit' anlamına geliyor.

Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

9 yaşındayken babasını kaybeden Hadivent, Yurdaer Doğulu Bale Okulunda bale eğitimi aldı. Ancak kalbindeki hastalık nedeniyle baleyi bıraktı. Liseye kadar Amerika'da yaşayan güzel, Türkiye'ye dönünce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı ve milyonlarca kişi tarafından tanındı.

YASEMİN HADİVENT'İN YER ALDIĞI PROJELER

Rabia 2003
Cennet Mahallesi 2004
Deli Duran2005
Sevda Çiçeği 2006
Selena 2007
Hayal ve Gerçek 2007
Arka Sıradakiler2010-2011
Ekip 1 Nizama Adanmış Ruhlar 2014
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2019-2020

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Gökhan Özen
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