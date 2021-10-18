Demet Şener'e benzerliğiyle pes dedirtmişti! Türkiye'nin Yıldızları Yasemin Hadivent şimdi ne yapıyor?

Bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında güzelliği ve kabiliyetiyle adından söz ettiren Yasemin Hadivent'in şimdilerde neler yaptığına gelin hep birlikte göz atalım...

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu, şimdilerde 39 yaşında.

Gökhan Özen ile başrolü paylaştığı Sevda Çiçeği dizisiyle bir döneme damga vuran yıldız, uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Türkiye'nin Yıldızları'nda yarıştığı dönem Demet Şener'e benzerliğiyle şaşırtan Hadivent, 2003 yılında ilk projesi olan Rabia'da, bir Rum kızını canlandırmıştı.

Hadivent, en son 6 yıl aradan sonra Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Fadime' karakterine hayat vermişti.

Sosyal medyayı epek aktif kullanan güzelin, Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Annesi Bulgaristan Türkü, babası İran Azerilerinden olan oyuncunun soyadı Farsça 'yol gösterici, mürşit' anlamına geliyor.

9 yaşındayken babasını kaybeden Hadivent, Yurdaer Doğulu Bale Okulunda bale eğitimi aldı. Ancak kalbindeki hastalık nedeniyle baleyi bıraktı. Liseye kadar Amerika'da yaşayan güzel, Türkiye'ye dönünce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı ve milyonlarca kişi tarafından tanındı.

YASEMİN HADİVENT'İN YER ALDIĞI PROJELER

Rabia 2003

Cennet Mahallesi 2004

Deli Duran2005

Sevda Çiçeği 2006

Selena 2007

Hayal ve Gerçek 2007

Arka Sıradakiler2010-2011

Ekip 1 Nizama Adanmış Ruhlar 2014

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2019-2020

