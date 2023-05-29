Demet Şener gelinlik giydi, altınları sosyal medyayı salladı! 'Aşiret gelini gibi'

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener bu defa bir defile için gelinlik giydi. Tolga Arman ile birliktelik yaşayan ünlü modelin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Şener, gelinlikli pozlarını''Altınlara bulandığımız bir defile oldu'' notunu düştü. Ünlü modelin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Ünlü modele takipçileri; 'Her zaman harikasınız', 'Nasılda yakışmış', 'Gençlere taş çıkaran Demet Şener', 'Kendiniz altınsınız', 'Aşiret gelini gibi' yorumları yapıldı.



