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Demet Şener gelinlik giydi, altınları sosyal medyayı salladı! 'Aşiret gelini gibi'

29.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Demet Şener bir defile için gelinlik giydi. Ünlü isim gelinlikli pozlarını 'Altınlara bulandığımız bir defile oldu' notu ile paylaştı. Altın bilezikleri ve kolyesiyle dikkat çeken Şener bu haliyle aşiret gelinlerine benzetildi.

Demet Şener gelinlik giydi, altınları sosyal medyayı salladı! 'Aşiret gelini gibi'

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener bu defa bir defile için gelinlik giydi. Tolga Arman ile birliktelik yaşayan ünlü modelin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Şener, gelinlikli pozlarını''Altınlara bulandığımız bir defile oldu'' notunu düştü. Ünlü modelin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Ünlü modele takipçileri; 'Her zaman harikasınız', 'Nasılda yakışmış', 'Gençlere taş çıkaran Demet Şener', 'Kendiniz altınsınız', 'Aşiret gelini gibi' yorumları yapıldı.

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