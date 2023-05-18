Demi Rose'a bikinisi yine küçük geldi! Pozları olay oldu

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model gittiği yerlerden yaptığı pozlarla hayranlarının dikkatini çekiyor. Bu konuda cesur olan Demi Rose zaman zaman göğüslerini tamamen açmaktan da çekinmiyor.

Demi Rose'un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor.

Seks sembolü olduğunu düşünen ve sıklıkla kıvrımlarını sergileyen Demi Rose tatail pozlarıyla yine dikkat çekti.

Altın rengi bikini giyen ve bikinisi beyaz bir pareo ile kapatmaya çalışan model ve fenomen hayranlarını yine mest etti.

Üzerine küçük gelen bikinisiyle üst üste poz veren Demi Rose daha önce kendisine pozlarından sonra çiftlerden cinsel ilişki teklifleri geldiğini açıklamıştı.





