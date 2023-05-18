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Demi Rose'a bikinisi yine küçük geldi! Pozları olay oldu

18.05.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose her gittiği tatilden öyle pozlar veriyor ki hayranlarını mest ediyor. Sık sık kıvrımlarını sergileyen güzel model yine bikinisiyle pozlar verdi. Rose'un bikini üstü ise yine üzerine küçük kaldı.

Demi Rose'a bikinisi yine küçük geldi! Pozları olay oldu

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model gittiği yerlerden yaptığı pozlarla hayranlarının dikkatini çekiyor. Bu konuda cesur olan Demi Rose zaman zaman göğüslerini tamamen açmaktan da çekinmiyor.

Demi Rose'un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor.

Seks sembolü olduğunu düşünen ve sıklıkla kıvrımlarını sergileyen Demi Rose tatail pozlarıyla yine dikkat çekti.

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"Beni mutlu ediyor!" Sevgilisiyle poz verdi "Beni mutlu ediyor!" Sevgilisiyle poz verdi

Altın rengi bikini giyen ve bikinisi beyaz bir pareo ile kapatmaya çalışan model ve fenomen hayranlarını yine mest etti.

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Üzerine küçük gelen bikinisiyle üst üste poz veren Demi Rose daha önce kendisine pozlarından sonra çiftlerden cinsel ilişki teklifleri geldiğini açıklamıştı.

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