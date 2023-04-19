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Daha havalı görünmek isteyenlere özel: Kombinlerinizi tamamlayacak deri ceket modelleri

18.04.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri ceketler, bahar aylarının değişmeyen gözde parçaları arasında yer alıyor. Farklı modelleri, kesimleri ve renkleriyle birçok kombine rahatlıkla uyum sağlayan deri ceketler sayesinde tarzınızı daha şık ve havalı hâle getirebilirsiniz. Gelin, kombinlerinize ekleyebileceğiniz en şık deri ceketlere hep birlikte göz atalım.

Daha havalı görünmek isteyenlere özel: Kombinlerinizi tamamlayacak deri ceket modelleri

Kombinlerinizi havalı parçalarla tamamlamayı seviyorsanız gözleriniz sık sık deri ceketlere takılıyor olmalı. İster siyah ve kahve gibi klasik ister yeşil ve gümüş gibi modern renklerde olsun, deri ceket giydiğiniz andan itibaren kendinizi daha havalı hissetmeye başlayabilirsiniz. Peki, üzerinizdeki duruşuna bayılacağınız modelleri incelemeye ne dersiniz?

1. Soft renkler arıyorsanız: DeFacto Regular Fit Kemer Detaylı Su İtici Suni Deri Biker Ceket

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Kombinlerinde sık sık deri ceketlere yer verenler, siyah ve kahverengi gibi klasik renklerin yanı sıra farklı tonları da tercih edebiliyor. Eğer siz de kombinlerinize biraz farklılık ve heyecan katmak istiyorsanız renkli deri ceketlere yönelebilirsiniz. DeFacto Regular Fit Kemer Detaylı Su İtici Suni Deri Biker Ceket, kombinlerinde canlı renklerden ziyade soft renkler kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek.

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2. Klasik bir görünüm için: Jack Jones Deri Ceket Jcorocky

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Erkek deri ceket modelleri söz konusu olduğunda genel olarak basic modeller ve renkler ön plana çıkıyor. Sizin tercihiniz de klasik modellerden yanaysa Jack Jones'un koyu kahverengi deri ceketini çok seveceksiniz. Sokak kombinlerinin havalı bir tamamlayıcısı olan Jack Jones Deri Ceket Jcorocky, makinede yıkamaya da uygun bir ürün.

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3. Basic bir model arayanlara: Only Deri Ceket Onlbandit Faux Leather Biker

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Sizi terletmeyecek bir deri ceket arıyorsanız ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerine uygun olan Only Deri Ceket Onlbandit Faux Leather Biker tam da aradığınız deri ceket olabilir. Cep detaylı deri ceketin bele oturan bir kalıbı var. Böylece üzerinizde daha şık bir duruş sergiliyor. Üstelik siyah rengiyle her kombine uyum sağlıyor.

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4. Trendleri yakından takip edenler için: PARKER Kahve Kolej Deri Ceket

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Hem son dönemin modası kolej ceketlerini hem deri ceketleri seviyorsanız bu iki modeli bir araya getiren PARKER Kahve Kolej Deri Ceket'i tercih edebilirsiniz. Çanta kullanmak istemiyorsanız modelin torba cepleri ile anahtarınızı, cep telefonunuzu ve cüzdanınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ceket, standart kalıbı ve koyu rengiyle tüm kombinlerinize uyum sağlayabilir.

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5. Western bir hava: Hodore Monreo Taba Deri Ceket

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Deri ceketlerin genel olarak spor bir havası var. Daha şık ve özel bir model arıyorsanız Hodore Monreo Taba Deri Ceket aradığınız ürün olabilir. Kenarlarında bulunan dikiş detayları modele western bir hava katıyor. Ceketi yine aynı tarz ayakkabılarla kombinleyerek havalı bir duruş yakalayabiliriz. Modelin kahve renkli bir alternatifinin olduğunu da belirtelim.

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6. En trend modeller arasında: DeFacto Kadın Regular Fit Suni Deri Su İtici Biker Ceket

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Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında koyu renk giymek istemiyorsanız tercihinizi DeFacto Kadın Regular Fit Suni Deri Su İtici Biker Ceket’ten yana kullanabilirsiniz. Fermuarlı yan cepleriyle şık bir görünüm sağlayan ceketin su itici özelliği bulunuyor. Böylece ceketi yağmurlu havalarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Özellikle ton sür ton kombinlerde kullanarak havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

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7. Modern ve zamansız bir model: Calvin Klein Kadın Oversize Gerçek Deri Biker Ceket

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Deri ceketi sadece soğuktan korunmak için değil de kombinlerinizi tamamlayarak şık bir görüntü yaratmak için istiyorsanız Calvin Klein Kadın Oversize Gerçek Deri Biker Ceket'e göz atabilirsiniz. Fermuar detaylı model, oversize kalıbıyla modern bir hava yakalıyor. Özellikle ilkbahar aylarında ya da serin yaz akşamlarında kombinlerinizi tamamlamak istediğinizde eliniz bu ürüne gidecek.

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8. Her kombinin tamamlayıcısı: Stil Kombin Omuz ve Kol Detaylı Suni Deri Ceket BL

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Hem uygun fiyatlı bir ürün arıyor hem ürün her kombininize uyum sağlasın istiyorsanız Stil Kombin Omuz ve Kol Detaylı Suni Deri Ceket ihtiyacınızı karşılayacak. Metal fermuar detayları ile klasik görünümüne şık bir hava katan ceketi hemen hemen her mevsim tercih edebilirsiniz. Özellikle slim fit modelleri tercih ediyorsanız bu ceket dar kalıbıyla vazgeçilmeziniz olabilir.

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9. Feminen bir görünüm: Only Deri Ceket Onlava Faux Leather Biker

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Kombinlerinizde açık renkleri tercih ediyorsanız sizin için harika bir önerimiz daha var. Gümüş astar renkli Only Deri Ceket Onlava Faux Leather Biker, vücuda oturan yapısıyla feminen bir görünüm sunuyor. Asimetrik fermuarlı tasarımıyla hem spor hem şık kombinlerinize uyum sağlıyor. Biker model deri ceketin kahveden yeşile beş farklı renk alternatifi var.

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10. Farkını ortaya koymak isteyenlere: TieNew Erkek Deri Ceket

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Şimdi de vintage tutkunları için özel bir önerimiz var! TieNew Erkek Deri Ceket, vintage tasarımıyla sizi geçmişin modasını keşfetmeye çağırıyor. Dik yakalı ve cep detaylı ceketin yeşil, koyu kahve, kahve, lacivert ve siyah renkli alternatifleri bulunuyor. Böylece tarzınıza en uygun rengi seçmeniz işten bile değil!

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