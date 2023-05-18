MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Beni mutlu ediyor" demişti... Acun Ilıcalı sevgilisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

"Beni mutlu ediyor" demişti... Acun Ilıcalı sevgilisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

18.05.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları dolu dizgin giden çiftten yeni poz geldi.

"Beni mutlu ediyor" demişti... Acun Ilıcalı sevgilisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya maçtan maça koşuyor.

Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya sık sık son haliyle ya da kıyafetleriyle gündeme geliyor.

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı son olarak sevgilisiyle yurt dışında maça gitti. Ilıcalı maça sevgilisiyle de gitti ve o anları sosyal medyadan paylaştı.

ssa

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Aşk pozu veren çifte ise beğeni yağdı. Ilıcalı daha önce sevgilisi hakkında söylediği şu sözlerle gündeme gelmişti:

"Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni. İnşallah daha uzun süre devam eder."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"
Annesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdiAnnesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdi
Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Geceyi birlikte geçirdiği kadının cesediyle selfie çekip sosyal medyadan paylaştı

Geceyi birlikte geçirdiği kadının cesediyle selfie çekip sosyal medyadan paylaştı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.