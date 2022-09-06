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Demi Rose Burning Man'e katıldı! Üstünü kapadı altını açtı

06.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990’ların başından beri Black Rock Çölü’nde düzenlenen ve bir hafta süren Burning Man Festivali'ne katılan Demi Rose ilginç kıyafetiyle dikkat çekti. Rose oyuncaklarla üst tarafını süslerken alt kısmı ise açıkta kaldı.

Demi Rose Burning Man'e katıldı! Üstünü kapadı altını açtı

Nevada'nın Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man Festivali Ağustos’un son haftası başladı. Türkiye’den de birçok kişinin akın ettiği festivale ise artan hava sıcaklıkları damga vurdu.

Festivale katılanlar arasından son dönem pozlarıyla adından söz ettiren Demi Rose vardı. Şeyma Subaşı'nın da katıldığı festivalde sıcaklıklar arttıkça katılımcılar soyundu.

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Sosyal medyada çıplak pozlarıyla tanınan Rose ise üstü oyuncak detaylarla süslü bir kostüm giydi.

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Rose alt kısmında ise tanga tercihiyle yine olay oldu.

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