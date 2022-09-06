Demi Rose Burning Man'e katıldı! Üstünü kapadı altını açtı

Nevada'nın Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man Festivali Ağustos’un son haftası başladı. Türkiye’den de birçok kişinin akın ettiği festivale ise artan hava sıcaklıkları damga vurdu.

Festivale katılanlar arasından son dönem pozlarıyla adından söz ettiren Demi Rose vardı. Şeyma Subaşı'nın da katıldığı festivalde sıcaklıklar arttıkça katılımcılar soyundu.

Sosyal medyada çıplak pozlarıyla tanınan Rose ise üstü oyuncak detaylarla süslü bir kostüm giydi.

Rose alt kısmında ise tanga tercihiyle yine olay oldu.





