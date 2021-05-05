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Demi Rose’dan korkusuz pozlar

05.05.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da paylaştığı pozlarla tanınan Demi Rose, şimdiye kadarki en çarpıcı plaj kıyafetiyle objektif karşısına geçti.

Demi Rose’dan korkusuz pozlar

Instagram’da 16 milyonu aşan takipçileriyle birbirinden cesur pozlarını paylaşan Demi Rose, bu sefer çarpıcı plaj kıyafetiyle verdiği pozlarını paylaştı.

Sosyal medyanın en etkili isimlerinden biri olan 26 yaşındaki İngiliz güzel, el sıkıştığı markanın ürünleriyle birbirinden iddialı pozlar veriyor.

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Yeni pozları için sahile inen Demi Rose, saçaklı plaj kıyafetinin altına bir şey giymeden poz vermeyi tercih etti.

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İbiza’da olan güzel manken, plaj kıyafetinin altına sadece bikini altını giyerek pozlarını verdi. Genç model fotoğraflarını “Sadece ilahi özüme dokunuyorum” notuyla paylaştı.

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İngiltere’deki karantina biter bitmez kendini İbiza’ya atan genç kadın Maldivler'le İbiza arasında mekik dokuyor.

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Demi Rose Instagram
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