Demi Rose doğum günü için cesur giyindi

Sosyal medya sayesinde adını duyuran model Demi Rose, yeni yaşını kutladı.

Rose 24'üncü yaşını Londra'daki bir gece kulübünde karşıladı. Gece için dar bir elbise giyen Rose, bu yüzden aracından inerken zor anlar yaşadı.

Güzel model, herhangi bir sorunla karşılaşmamak için aracından son derece dikkatli bir şekilde inmek için çabaladı.

Kıvrımlarıyla ünlü model Demi Rose, geçtiğimiz günlerde İsrail'e gitmiş ve doğum gününü burada yaptığı tatille de kutlamıştı.

Çocukluğundan bu yana model olmak için çabalayan Rose, adını Kardashian- Jenner ailesinin küçük kızı Kylie'nin bir dönem birlikte olduğu Tyga ile yaptığı kaçamak ile duyurdu. Ardından ise sosyal medyadaki her paylaşımı iddialı her pozu ve tabii kıvrımları olay oldu.

Rose pek çok modelden daha çok teklif almaya ve çok iyi para kazanmaya başlayarak sektöre hızlı bir giriş yaptı.

