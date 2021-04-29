Demi Rose, gizemli hayranından gelen güllerle sere serpe paylaştı

Demi Rose, sosyal medya hesabından nefes kesen fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 26 yaşındaki model, pandemiyle birlikte sosyal medya hesabından marka iş birliklerini arttırarak gelirini katladı.

Demi Rose, bu sefer düzinelerce beyaz gülle birlikte beyaz ipli bir bikiniyle poz verdi. Güllerin bir hayranından geldiğini söyleyen Demi Rose, her zamanki gibi cesur bir şekilde kıvrımlarını sergiledi.

Teslimatla birlikte gelen ve 'Tanrıça Demi'ye ...' yazan el yazısıyla yazılan notu paylaşan güzel isim, ancak gönderenin adını göstermedi.





