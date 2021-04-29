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Demi Rose, gizemli hayranından gelen güllerle sere serpe paylaştı

29.04.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan Demi Rose’a gizemli bir hayranından düzinelerce beyaz gül geldi. Genç model de beyaz güllere özel ipli bikinisiyle hayranının hediyesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Demi Rose, gizemli hayranından gelen güllerle sere serpe paylaştı

Demi Rose, sosyal medya hesabından nefes kesen fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 26 yaşındaki model, pandemiyle birlikte sosyal medya hesabından marka iş birliklerini arttırarak gelirini katladı.

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Demi Rose, bu sefer düzinelerce beyaz gülle birlikte beyaz ipli bir bikiniyle poz verdi. Güllerin bir hayranından geldiğini söyleyen Demi Rose, her zamanki gibi cesur bir şekilde kıvrımlarını sergiledi.

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Teslimatla birlikte gelen ve 'Tanrıça Demi'ye ...' yazan el yazısıyla yazılan notu paylaşan güzel isim, ancak gönderenin adını göstermedi.

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Demi Rose Instagram
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