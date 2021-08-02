Demir gibi bir bağışıklık mümkün! Evde birkaç basit adımla kendi probiyotik yoğurdunuzu mayalayın!

Pastörize günlük süt, probiyotik şase ve yoğurt mayanız hazır ise yoğurt mayalamaya başlayabiliriz. Probiyotik şaseyi eczanelerden kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. İşte, pratik püf noktaları ile evde probiyotik yoğurt yapımı…

SÜTÜ ISITMA/KAYNATMA İŞLEMİ

Marketten satın aldığınız günlük pastörize sütü tencereye boşaltın.

Pastörize sütü, yaklaşık 40 derece sıcaklığa ulaşacak şekilde ısıtmanız yeterli.

Eğer çiğ süt kullanacak olursanız mikrobunu kırmak için 15 dakika boyunca tencerede kaynatmanız gerekiyor.

SÜTÜN MAYALANMA ISISINA GELMESİ

Sütü ısıttıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve sütün sıcaklığını kontrol edin.

Sütün ısısı 40 derece civarında olmalı, bu noktada mutfak termometresinden yardım alabilirsiniz.

Termometreniz yoksa bir parmağınızı dikkatlice süte batırın. Yedi saniye dayanabiliyorsanız sütünüz mayalanmak için hazır.

MAYALAMA İŞLEMİ

Sütün sıcaklığını kontrol ettikten sonra bir diğer aşama olan yoğurdu mayalama işlemine geçiyoruz. Mayalama işlemi için bir kâse ve bir tahta kaşığa ihtiyacınız olacak. Maya ve probiyotik şaseyi de yanınızda bulundurun. Mayalama için daha önce evde yaptığınız yoğurdu kullanabilirsiniz. Bir litre süt için bir yemek kaşığı maya yeterli. Eğer evinizde yoksa güvendiğiniz birinden veya marketten temin edebilirsiniz.

Bu işlemden önce sütü mayalayacağınız kapları, kaynar sudan geçirerek steril hale getirmenizi öneririz.

Isıttığınız sütten bir kâseye birkaç kaşık kadar alın.

İçine yoğurt mayasını ve probiyotik şaseyi ekleyip kaşıkla yavaşça karıştırın. Buradaki amaç, sütü mayaya alıştırmak.

Sonra kâsede karıştırdığınız süt ve mayayı, yavaşça süte ekleyip bir tur tahta kaşık ile karıştırın.

MAYALANDIRMA SÜRESİ