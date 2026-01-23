Çayla hazırlanan kremalı pasta tarifi: Kalan çayı çöpe atmayın!

Bu tarifin en ilginç yanı, kek hamuruna eklenen ılık ve posasız demlik çayı. Çay, keke hafif aromatik bir tat katarken nemli ve yumuşak bir doku da sağlıyor. Kakao ile birleşince ortaya oldukça dengeli ve farklı bir lezzet çıkıyor.

MALZEMELER KEKİ İÇİN:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kakao

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1/2 su bardağı posasız, ılık demlik çayı

KREMA İÇİN:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

GANAJ İÇİN:

150 gram bitter çikolata

100 ml krema

SÜSLEME (İSTEĞE BAĞLI):

İnce kıyılmış fındık, ceviz

Çikolata parçaları veya rendesi

Taze meyveler

TARİF Yumurtaları ve şekeri mikserle 3–4 dakika, köpük köpük olana kadar çırpın.

Sütü ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

Ilık ve posasız demlik çayını ekleyin, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hamuru yağlanmış kelepçeli kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak kontrol edin.

Kek soğuduktan sonra ortadan ikiye kesin.

KREMANIN YAPILIŞI:

Tencereye süt, un, nişasta, kakao ve şekeri alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alın, tereyağı ve vanilini ekleyin.

Mikserle veya tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.

GANAJIN YAPIMI:

Kremayı küçük bir sos tenceresinde ısıtın (kaynatmayın).

Isınan kremayı doğranmış çikolatanın üzerine dökün.

2–3 dakika bekleyin, ardından karıştırarak pürüzsüz bir ganaj elde edin.

PASTANIN BİRLEŞTİRİLMESİ:

Kekin alt katını servis tabağına alın.

Hazırladığınız kremayı kekin üzerine eşit şekilde yayın.

Üst kat keki kapatın.

Ganajı pastanın üzerine dökün ve spatula ile yayın.

İsteğe göre fındık, ceviz veya çikolata parçalarıyla süsleyin.

Pastayı buzdolabında 1–2 saat dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!