Çayla hazırlanan kremalı pasta tarifi: Kalan çayı çöpe atmayın!

Evde demlikten kalan posasız çayı çöpe atmak yerine nefis bir pastaya dönüştürmeye ne dersiniz? Hem ekonomik hem de sıra dışı aromasıyla dikkat çeken demlik çayıyla hazırlanan kremalı pasta, tatlı severlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Sedef Karatay
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 320kal

Bu tarifin en ilginç yanı, kek hamuruna eklenen ılık ve posasız demlik çayı. Çay, keke hafif aromatik bir tat katarken nemli ve yumuşak bir doku da sağlıyor. Kakao ile birleşince ortaya oldukça dengeli ve farklı bir lezzet çıkıyor.

MALZEMELER

  • KEKİ İÇİN:
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1/2 su bardağı posasız, ılık demlik çayı
  • KREMA İÇİN:
  • 2 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • GANAJ İÇİN:
  • 150 gram bitter çikolata
  • 100 ml krema
  • SÜSLEME (İSTEĞE BAĞLI):
  • İnce kıyılmış fındık, ceviz
  • Çikolata parçaları veya rendesi
  • Taze meyveler

TARİF

  • Yumurtaları ve şekeri mikserle 3–4 dakika, köpük köpük olana kadar çırpın.
  • Sütü ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.
  • Ilık ve posasız demlik çayını ekleyin, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  • Hamuru yağlanmış kelepçeli kalıba dökün.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak kontrol edin.
  • Kek soğuduktan sonra ortadan ikiye kesin.
  • KREMANIN YAPILIŞI:
  • Tencereye süt, un, nişasta, kakao ve şekeri alın.
  • Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
  • Ocaktan alın, tereyağı ve vanilini ekleyin.
  • Mikserle veya tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.
  • GANAJIN YAPIMI:
  • Kremayı küçük bir sos tenceresinde ısıtın (kaynatmayın).
  • Isınan kremayı doğranmış çikolatanın üzerine dökün.
  • 2–3 dakika bekleyin, ardından karıştırarak pürüzsüz bir ganaj elde edin.
  • PASTANIN BİRLEŞTİRİLMESİ:
  • Kekin alt katını servis tabağına alın.
  • Hazırladığınız kremayı kekin üzerine eşit şekilde yayın.
  • Üst kat keki kapatın.
  • Ganajı pastanın üzerine dökün ve spatula ile yayın.
  • İsteğe göre fındık, ceviz veya çikolata parçalarıyla süsleyin.
  • Pastayı buzdolabında 1–2 saat dinlendirin.
  • Dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

pasta tarifi Çay tatlı krizi
