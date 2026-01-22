Uzmanlar en sağlıklı ekmeği açıkladı: Tansiyon dostu ekmek olarak seçildi

Beslenme uzmanı Alexander Leritz, tahıllarda bulunan lifin kan basıncı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tahıllarda bulunan lif, muhtemelen kan damarı fonksiyonunu, iştah düzenlemesini ve kilo kontrolünü iyileştirerek genel olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor."
Araştırmalar, lif alımını artırmanın tansiyonu düşürmenin etkili yollarından biri olduğunu gösteriyor.
Buna göre:
Beslenme uzmanı Vicki Klimantiris, ekmek seçiminde lif miktarının belirleyici olduğuna vurgu yaparak şu bilgiyi paylaştı: "Kural olarak bir dilim ekmek en az 3–5 gram lif içermelidir."
Bu ölçüt, özellikle market raflarında ekmek seçerken etiket okumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Uzmanlara göre filizlenmiş tam tahıllardan yapılan ekmekler, rafine beyaz una kıyasla çok daha fazla fayda sağlıyor.
Bu ekmek türü:
Beslenme uzmanı Rachelle Ajemera da filizlenmiş tam tahıllı ekmeğin glisemik indeksinin daha düşük olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu ekmeğin glisemik indeksi beyaz ekmeğe göre daha düşük. Bu da yemekten sonra kan şekerinde ani yükselmelere neden olmadığı anlamına geliyor."
Uzmanların paylaştığı verilere göre bir dilim filizlenmiş tam tahıllı ekmeğin ortalama besin değerleri şöyle:
Kalori: 80
Karbonhidrat: 15 gram
Lif: 3–5 gram
Protein: 4 gram
Yağ: 0,5 gram
Sodyum: 75 mg
Magnezyum: 26 mg
Filizlenmiş tam tahıllı ekmek ilk sırada yer alsa da, beslenme uzmanları ekşi mayalı ekmeği de tansiyon dostu bir seçenek olarak öneriyor.
Klimantiris, ekşi maya fermantasyonunun sağladığı ek faydayı şu sözlerle açıkladı: "Ekşi maya yapımında kullanılan fermantasyon işlemi, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürebilen peptitler üretiyor."
Uzmanlara göre yüksek tansiyonu olanların ekmek tercihinde;
Bu özellikleriyle filizlenmiş tam tahıllı ekmek ve ekşi mayalı tam buğday ekmeği, tansiyon kontrolünde en sağlıklı seçenekler arasında öne çıkıyor.
