Uzmanlar en sağlıklı ekmeği açıkladı: Tansiyon dostu ekmek olarak seçildi

Beslenme uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, yüksek tansiyonla mücadelede en faydalı ekmek türü açıklandı. Lif oranı yüksek, sodyumu düşük ve mineral açısından zengin yapısıyla bu ekmek türü, kalp ve damar sağlığı için önemli avantajlar sunuyor.

Sedef Karatay

Beslenme uzmanı Alexander Leritz, tahıllarda bulunan lifin kan basıncı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tahıllarda bulunan lif, muhtemelen kan damarı fonksiyonunu, iştah düzenlemesini ve kilo kontrolünü iyileştirerek genel olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor."

Araştırmalar, lif alımını artırmanın tansiyonu düşürmenin etkili yollarından biri olduğunu gösteriyor.

Buna göre:

  • Yüksek tansiyonu olan kadınların günde en az 28 gram,
  • Erkeklerin ise 38 gram lif tüketmesi öneriliyor.

BİR DİLİM EKMEK NE KADAR LİF İÇERMELİ?

Beslenme uzmanı Vicki Klimantiris, ekmek seçiminde lif miktarının belirleyici olduğuna vurgu yaparak şu bilgiyi paylaştı: "Kural olarak bir dilim ekmek en az 3–5 gram lif içermelidir."

Bu ölçüt, özellikle market raflarında ekmek seçerken etiket okumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

FİLİZLENMİŞ TAM TAHILLI EKMEĞİN FARKI NE?

Uzmanlara göre filizlenmiş tam tahıllardan yapılan ekmekler, rafine beyaz una kıyasla çok daha fazla fayda sağlıyor.

Bu ekmek türü:

  • Magnezyum gibi kan basıncını düzenleyen mineraller açısından zengin
  • Genellikle daha düşük sodyum içeriyor
  • Daha yüksek lif oranıyla sindirim ve tokluk hissini destekliyor.

Beslenme uzmanı Rachelle Ajemera da filizlenmiş tam tahıllı ekmeğin glisemik indeksinin daha düşük olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu ekmeğin glisemik indeksi beyaz ekmeğe göre daha düşük. Bu da yemekten sonra kan şekerinde ani yükselmelere neden olmadığı anlamına geliyor."

FİLİZLENMİŞ TAHIL EKMEĞİNİN BESİN DEĞERİ

Uzmanların paylaştığı verilere göre bir dilim filizlenmiş tam tahıllı ekmeğin ortalama besin değerleri şöyle:

Kalori: 80
Karbonhidrat: 15 gram
Lif: 3–5 gram
Protein: 4 gram
Yağ: 0,5 gram
Sodyum: 75 mg
Magnezyum: 26 mg

EKŞİ MAYA DA GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF

Filizlenmiş tam tahıllı ekmek ilk sırada yer alsa da, beslenme uzmanları ekşi mayalı ekmeği de tansiyon dostu bir seçenek olarak öneriyor.

Klimantiris, ekşi maya fermantasyonunun sağladığı ek faydayı şu sözlerle açıkladı: "Ekşi maya yapımında kullanılan fermantasyon işlemi, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürebilen peptitler üretiyor."

TANSİYON İÇİN DOĞRU EKMEK SEÇİMİ ÖNEMLİ!

Uzmanlara göre yüksek tansiyonu olanların ekmek tercihinde;

  • Lif oranı yüksek
  • Sodyumu düşük
  • Tam tahıl veya filizlenmiş tahıldan yapılmış ürünlere yönelmesi gerekiyor.

Bu özellikleriyle filizlenmiş tam tahıllı ekmek ve ekşi mayalı tam buğday ekmeği, tansiyon kontrolünde en sağlıklı seçenekler arasında öne çıkıyor.

