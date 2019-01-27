Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İkinci yarısı yüksek tempoda geçen maçta Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'un golünü 73. dakikada Arouna Kone kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 75. dakikada Abdülkadir Parmak attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un Süper Lig'deki puanı 30 olurken, Sivasspor puanını 25'e çıkardı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki ikinci maçından da galibiyet alamadı ve zirve yarışında ağır yara aldı.

Sivasspor, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf’un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.

17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı.

21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.