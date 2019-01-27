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Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.01.2019 20:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Trabzonspor, yenik duruma düştükten 2 dakika sonra beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligin ikinci yarısında oynadığı ikinci maçta da galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, zirve yarışında bir ciddi yara daha aldı.

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İkinci yarısı yüksek tempoda geçen maçta Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'un golünü 73. dakikada Arouna Kone kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 75. dakikada Abdülkadir Parmak attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un Süper Lig'deki puanı 30 olurken, Sivasspor puanını 25'e çıkardı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki ikinci maçından da galibiyet alamadı ve zirve yarışında ağır yara aldı.

Sivasspor, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf’un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.
17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı.
21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.

İkinci yarı

49. dakikada Kamil topu sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Altıpas üzerinde Martinez topa kafası ile dokundu, kaleci Tolgahan topu uzaklaştırdı.
52. dakikada Sivasspor'da Emre’nin ceza alanı içindeki şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı.
65. dakikada ceza alanı sağ çaprazından topu kontrol eden Rybalka şutunu çekti, Uğurcan parmak uçlarıyla topa müdahale etti ve top üst direkten döndü.
73. dakikada sol kanattan hareketlenen Emre ceza sahasına girip topu altı pas çizgisine çıkarttı. Kone bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-0
75. dakikada Anthony topu sol kanattan ceza alanına gönderdi. Hugo topu kontrol ettikten sonra Abdulkadir Parmak'a gönderdi. Abdulkadir Parmak’ın sert şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-1
81. dakikada Anthony rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Altıpas çizgisinin sol çaprazından şut çekti. Tolgahan ayaklarıyla topu çeldi.
84. dakikada Yusuf’un sol kanattan ortasında altıpas üzerindeki Anthony topa dokundu. Top üst direğe çarpıp saha içerisine döndü.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx (Torje dk. 80 xx), Hakan xx, Emre xxx (Paul dk. 86 ?), N'Dinga xx, Muhammet xx (Kone dk. 69 xx)
Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xxx, Abdülkadir Ömür xx (Hasan dk. 68 xx), Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx
Goller: Kone (dk. 73) (D.G. Sivasspor), Abdulkadir Parmak (dk. 75) (Trabzonspor)
Sarı kart: Hugo (Trabzonspor)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
niçin trabzona bir darbe daha başlığı..trabzon sanki liderde puan kaybetmiş.iki denk takım.burda darbe alan sivas..biraz şu anadolu takımlarını artık destekleyinde futbol zevkli hale gelsin.
Kupamizu verun
olsun ya ne olacak sanki. yine derler 2010/2011 sezonu şampiyonu Trabzondur diye kapanır gider. Fırtına diye diye dağ meltemi bile olamadılar. kandırın trabzonlulari....
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