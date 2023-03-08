EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Demir simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Demir simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

25.02.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta en çok kullanılan elementlerden biri olan demir, doğada en çok bulunan metallerin başında gelir. Hemen her eşyanın üretiminde yararlanılan bir metal olarak öne çıkar. Sanayi ve endüstrinin temeli olan demir, oldukça kullanışlı bir hammaddedir. Peki demir elementinin simgesi ve özellikleri nelerdir? Peki, demir elementi periyodik tabloda nerededir?

Demir simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

İnsan hayatı için vazgeçilmez metallerden biri olan demir, oldukça güçlü bir elementtir. Ucuz bir metal olduğu için de oldukça sık tercih edilir. Doğada serbest olarak bulunan demir, minerallerden elde edilir. Demir minerali insan için de gereklidir. Kandaki hemoglobin açısından önemli role sahiptir ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Fasulye, lahana ve incir gibi gıdalar, demir bakımından zengindir. Bu element periyodik tabloda belli bir yerde bulunur ve iki harften oluşan bir sembole sahiptir.

Demir simgesi nedir?

Demir elementinin simgesi Fe’dir. Latince ismi Ferrum olduğu için kısaca bu şekilde ifade edilir. Atom numarası 26 olan bu element, çok güçlü bir madendir. Demirin sembolü için kullanılan Fe, bu elementi kısaca göstermek için sıkça kullanılır. Doğada en çok bulunan element olan demir, antik çağlardan beri oldukça fazla kullanılır. Kolay şekil aldığı ve iletken olduğu için pek çok sektörde demir elementinden yararlanılır. Doğada serbest hâlde bulunan demir elementi özellikleri:

  • Parlak ve gümüş gri renge sahiptir.
  • Yeryüzünde dört farklı kristal formda bulunur.
  • Kimyasal olarak aktif bir metaldir.
  • Atom ağırlığı 55,845 g/mol ve yoğunluğu 7,874 g/cm3’tür.
  • Erime noktası 1538 °C’dir.
  • Kaynama noktası 2861 °C’dir.
  • Kuru havada kolay bir şekilde paslanmaz. Ama nemli havada oksitlenerek paslanabilir.
  • Seyreltik asitler eklendiği zaman kolay bir şekilde çözülebilir.

Demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Demir elementinin periyodik cetveldeki yeri oldukça merak edilir. Bu element periyodik tabloda 4. satır ve 8. sütunda yer alır. Atom numarası ise 26’dır ve doğada en çok bulunan 4. elementtir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
Anahtar Kelimeler:
demir demir sembolü periyodik cetvel

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Her yerde nasıl yazılır?

Her yerde nasıl yazılır?

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.