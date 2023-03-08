Demir simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

İnsan hayatı için vazgeçilmez metallerden biri olan demir, oldukça güçlü bir elementtir. Ucuz bir metal olduğu için de oldukça sık tercih edilir. Doğada serbest olarak bulunan demir, minerallerden elde edilir. Demir minerali insan için de gereklidir. Kandaki hemoglobin açısından önemli role sahiptir ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Fasulye, lahana ve incir gibi gıdalar, demir bakımından zengindir. Bu element periyodik tabloda belli bir yerde bulunur ve iki harften oluşan bir sembole sahiptir.

Demir simgesi nedir?

Demir elementinin simgesi Fe’dir. Latince ismi Ferrum olduğu için kısaca bu şekilde ifade edilir. Atom numarası 26 olan bu element, çok güçlü bir madendir. Demirin sembolü için kullanılan Fe, bu elementi kısaca göstermek için sıkça kullanılır. Doğada en çok bulunan element olan demir, antik çağlardan beri oldukça fazla kullanılır. Kolay şekil aldığı ve iletken olduğu için pek çok sektörde demir elementinden yararlanılır. Doğada serbest hâlde bulunan demir elementi özellikleri:

Parlak ve gümüş gri renge sahiptir.

Yeryüzünde dört farklı kristal formda bulunur.

Kimyasal olarak aktif bir metaldir.

Atom ağırlığı 55,845 g/mol ve yoğunluğu 7,874 g/cm3’tür.

Erime noktası 1538 °C’dir.

Kaynama noktası 2861 °C’dir.

Kuru havada kolay bir şekilde paslanmaz. Ama nemli havada oksitlenerek paslanabilir.

Seyreltik asitler eklendiği zaman kolay bir şekilde çözülebilir.

Demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Demir elementinin periyodik cetveldeki yeri oldukça merak edilir. Bu element periyodik tabloda 4. satır ve 8. sütunda yer alır. Atom numarası ise 26’dır ve doğada en çok bulunan 4. elementtir.



