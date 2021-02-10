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Demirtaş: "Orta yaşı geçtim ama hizmet aşkımız, enerjimiz asla bitmez”

10.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Demirtaş: "Orta yaşı geçtim ama hizmet aşkımız, enerjimiz asla bitmez”

İlkadım Belediyesi personeli, Başkan Necattin Demirtaş’a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

İlkadım Belediyesi personeli, Başkan Necattin Demirtaş’a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Sürpriz karşısında oldukça duygulanan Başkan Demirtaş, “Bugün itibariyle 66 yaşıma girdim. Orta yaşı geçtim ama hizmet aşkımız, enerjimiz asla bitmez” dedi.
İlkadım Belediyesi personeli, Başkan Necattin Demirtaş için sürpriz bir kutlama hazırlayarak, doğum gününü kutladı. Müdürler toplantısına katılacağı düşüncesiyle konferans salonuna gelen Başkan Demirtaş, dünden bugüne gençlik yıllarına ait fotoğraflarını yer aldığı video gösterimi sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.
Personelin yaptığı sürprize çok şaşırdığını ve oldukça mutlu olduğunu ifade ederek duygu ve düşüncelerini dile getiren Necattin Demirtaş, ”Gerçekten duygu doluyum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Bugün herhalde ben yeniden doğdum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Bugün, ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet ettiğim bir yaşı daha gönül rahatlığıyla geride bırakıyorum. Rabb’im bu güzel ilçe ve güzel insanları için hayırlı işlerde geçireceğimiz sağlıklı ömürler nasip etsin. Büyük bir incelik göstererek güzel bir doğum günü sürprizi hazırlayan siz mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ilçede daha nice güzel hizmetleri hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Bu manada doğum günümü tebrik eden ve güzel dileklerde bulunan tüm çalışanlarıma canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Başkan Demirtaş, doğum günü pastasını keserek toplantıya devam etti.

Demirtaş:

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