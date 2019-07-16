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Demokrat kadın vekillerden Trump'a çok sert tepki

keremuyanik keremuyanik
DÜNYA  | 16.07.2019 07:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı 4 Demokrat kadın vekil, ortak bir açıklama yaparak, Trump'ın anayasayı açıkça ihlal ettiğini savundu.

Demokrat kadın vekillerden Trump'a çok sert tepki

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman Demokrat kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra diğer iki kadın üye Alexandria Ocassia Cortez ve Ayanna Pressley, ortak bir basın açıklamasıyla Trump'a yanıt verdi.

ABD Başkanı'nın "ırkçı" olarak nitelendirilen eleştirisine maruz kalan kadın vekiller, Trump'ın Amerikan Anayasası'nı açıkça ihlal ettiğini ve azledilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın "geldikleri ülkelere geri dönsünler" şeklindeki ifadesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Omar, "Trump açıkça beyaz ırkçıların ajandasını savunuyor ve bunlar açıkça ırkçı saldırılardır. Böyle bir başkan azledilmelidir." ifadesini kullandı.

Trump'ın bu tür açıklamalarla ABD'nin asıl sorunlarından dikkatleri başka yönlere çektiğini savunan Pressley ise bu "kışkırtmaları" kabul etmeyeceklerini vurguladı.

PELOSI'DEN TRUMP'A MEKTUP

Öte yandan, Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Trump'a gönderdiği bir mektupla Başkan'ın kullandığı dilin kesinlikle kabul edilemeyeceğine işaret etti.

Pelosi, "Temsilciler Meclisi Başkan'ın göçmenlerle ilgili bu şekilde bir dil kullanmasına izin vermeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Kongre üyeleri Omar, Tlaib, Ocasio-Cortez ve Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirmiş ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler." ifadesini kullanmıştı.

Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın iddia ettiğinin aksine Omar hariç diğer 3 vekilin ABD doğumlu olduğu biliniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd tepki

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