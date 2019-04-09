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Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 09:14 | Son Güncelleme

İnsanlığın en büyük sorunu haline gelen küresel ısınma ABD’de beklenmedik bir soruna sebep oldu.

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Buzuların erimesiyle Kuzey Amerika kıtasının en yüksek dağı Denali dağında 66 tonluk donmuş dışkı erimeye başladı. Ancak olayın ilginç yanıysa söz konusu dışkının 10 yıllardır zirveye tırmanmaya çalışan dağcılara ait olması.

Ulusal Park Servisi'nde çalışan buzul bilimcisi Michael Loso'ya göre insan dışkıları erimesi, kötü kokunun yanı sıra suya karışması insan ve hayvan sağlı açısında risk teşkil ediyor.

Derin buzul yarıklarına ya da kar çukurlarına bırakılmış dışkıların zamanla aşağı akarak tekrar yüzeye çıktığını gösteren deneyler yapan Michael Loso, "Bu atıklar bırakıldıkları yerden daha farklı bir yerde ortaya çıkmayacak. Paramparça vaziyette, donmuş ve gerçekten ıslak olacaklar. Hala kötü kokacak ve kötü görünecekler" dedi.

Denali'ye bırakılan insan dışkılarının yüzeye çıkması sonucunda meydana gelecek tahribatı durdurmak amacıyla park servisi 4 bin 200 metre altında dışkıların dağda bırakılmaması kuralını getirdi.

EVEREST'TE BUZLAR ERİDİ CESETLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, küresel ısınma sebebiyle dünyanın en yüksek zirvesi Everest'te buzulların erimesiyle yıllar içinde hayatını kaybeden dağcıların kayıp bedenleri de bulunmaya başlandı.

Son 100 yıl içinde 200'den fazla dağcının Everest'e tırmanırken öldüğü belirtiliyor. Yetkililer, erime nedeniyle cesedi onlarca yıldır kayıp olan bazı dağcılara ulaştıklarını söylüyor.

Uzmanlar küresel ısınma kontrol altına alınmazsa, yüz yıl içinde Everest'teki buzullların neredeyse tamamen yok olebileceği uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
denali Dağ Buzul insan dışkısı

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