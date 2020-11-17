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Denendi ve onaylandı! Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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Denendi ve onaylandı! Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke...

İnsanlar bu 'oyunun kurallarını değiştiren' çikolatalı kek tarifine bayılıyor. Mükemmel çikolatalı kek için ihtiyacınız olan iki malzeme ise kahve ve sirke!

Çikolatalı kek sevmeyen yoktur. Herkesin bildiği basit tariflerden biri olan çikolatalı kekin kıvamını tutturmak zordur. Şimdi size her yaptığınızda çikolatalı kekin harika olmasını sağlayacak kimsenin bilmediği sırrı veriyoruz: Kahve ve sirke

Kek tarifleri listenizde zirveye oturacak olan çikolatalı keki yapanlar şimdiye kadar hep olumlu yorumlar yaptı. Bir TikTok kullanıcısının verdiği sır tarifte çikolatalı kekin daha lezzetli ve kıvamlı olması için içine kahve ve sirke eklediğini belirtiyor.

Kulağa biraz ilginç gelse de denemenizi tavsiye ediyoruz.

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ÇİKOLATALI KEK TARİFİ MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt
  • 1 çorba kaşığı sirke
  • 3/4 su bardağı kanola yağı
  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı esmer şeker
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı sade un
  • 3/4 su bardağı şekersiz kakao tozu
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 fincan kaynar kahve

ÇİKOLATALI KEK YAPILIŞI

  • Süt ve sirkeyi karıştırıp beş dakika bekletin.
  • Kanola yağı, yumurta, esmer şeker ve pudra şekerini ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Un, kakao tozu, kabartma tozu ve tuzu eleyin
  • Çırpma teli kullanarak iyice karıştırın
  • Kaynayan kahveyi ekleyin ve karıştırın
  • Astarlı yuvarlak bir kek kalıbına dökün
  • Fırında 160 ° C'de 50-60 dakika kadar pişirin

Afiyet olsun

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