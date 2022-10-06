Deneyim eş anlamlısı nedir? Deneyim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe gelişimi boyunca pek çok kültürle ve dille etkileşime girmiştir. Başka dillerle olan etkileşimler, dilimize yeni kelimelerin girmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra kullandığımız bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Türkçe kelimeler kelime haznesinde büyük bir yer kaplamaktadır. Var olan Türkçe kelimelere eklenen eklerle de kelime haznesi zenginleşir.
Deneyim kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "dene-" fiiline "+(g)Ay" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Deneyim kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans." anlamında kullanılmaktadır.
Eş anlamlı kelimeler aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimelerdir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Türkçe, eş anlamlı kelimeler bakımından zengin bir hazneye sahiptir. Deneyim kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Deneyim eş anlamlısı olan kelimeler:
Deneyim eş anlamlısı kelimelerle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: