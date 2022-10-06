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Deneyim eş anlamlısı nedir? Deneyim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil devingen bir yapıdadır. Değişen ve gelişen hayatın ihtiyaç ve isteklerine göre değişebilir ve gelişebilir. Bu bağlamda dil, toplumların yaşayış stillerine göre dönemler geçirebilir. Bir dilde yeni kelimelerin türetilmesinin nedeni yaşayış tarzıdır. Türkçe de topluma ve toplumun ihtiyaçlarına göre değişmiş ve gelişmiştir. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kelimeler türetmiştir. Deneyim kelimesi de bu bağlamda türetilmiş Türkçe bir kelimedir.

Deneyim eş anlamlısı nedir? Deneyim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe gelişimi boyunca pek çok kültürle ve dille etkileşime girmiştir. Başka dillerle olan etkileşimler, dilimize yeni kelimelerin girmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra kullandığımız bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Türkçe kelimeler kelime haznesinde büyük bir yer kaplamaktadır. Var olan Türkçe kelimelere eklenen eklerle de kelime haznesi zenginleşir.

Deneyim kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "dene-" fiiline "+(g)Ay" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Deneyim kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans." anlamında kullanılmaktadır.

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Deneyim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimelerdir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Türkçe, eş anlamlı kelimeler bakımından zengin bir hazneye sahiptir. Deneyim kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Deneyim eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Birikim
  • Tecrübe
  • Deney
  • Görgü
  • Eksperyans
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Deneyimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Deneyim eş anlamlısı kelimelerle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu deney başarılı kesinlikle başarılı olmalı yoksa biteriz.
  • Hiç terbiye görmemiş ki nereden bilsin.
  • Kültürel birikimler bazen bir kentte köklü bir heykel bazen de toplumda köklü bir damga bırakır.
  • Her edebi eser doğrudan ya da dolaylı olarak yazarın tecrübesine bağlıdır.
  • Herkes kendi deneylerine göre doğru ve yanlışlarını belirler.
  • Sanatçıların sahne görgüsünün en önemli etkeni kültürleridir.
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