Mahcup eş anlamlısı nedir? Mahcup v

Türkçede her kelime birden fazla anlama gelebilir. Eş anlamlı kelimeleri de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Mahcup kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Sıfat ve zarf görevinde kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre mahcup kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Birincisi sıfat olarak kullanılan "utangaç" anlamıdır. Bir diğer anlamı da cümle içerisinde zarf görevinde ve "utangaç bir biçimde" anlamında kullanılır. Bu kullanımlarla ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Duvarın kenarına mahcup bir çocuk gibi çöktü.

Mahcup, beceriksiz bir şekilde dolaşıp duruyordu.

Mahcup kelimesinin yer aldığı bazı deyimler ve atasözleri de bulunur. Bu durumlar için Türk Dil Kurumu şu örnekleri vermiştir:

Mahcup çıkarmamak

Mahcup etmek

Mahcup kalmak

Mahcup olmak

Mahcup kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelimenin yerine eş anlamlı olan kelimesini kullanabilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Çünkü Türkçede bazı kelimeler birden fazla anlama karşılık gelebilir. Mahcup kelimesinin eş anlamı "utangaç" kelimesidir.

Mahcubun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Mahcubun eş anlamlısı olan kelimeler ile ve mahcup kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler:

O kadar insanın içinde öyle konuşup beni mahcup etmeye hakkın yoktu.

Sana karşı öyle mahcup oldum ki anlatamam.

Benim hakkımda böyle şeyler konuştuğun zaman çok mahcup hissediyorum

Çoğunlukla utangaç birisiydi, pek konuşmazdı.

Büyüklerinin yanında o kadar utangaç davranıyordu ki bırak konuşmayı hareket bile etmiyordu.



