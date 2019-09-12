Dengeli beslenme ile derslerdeki verimlilik artıyor

Diyetisyen Handenur Uzun, çocukların çok fazla şekerli yiyecekler tüketip lif, kalsiyum ve demirden yeterince beslenemediklerini ifade ederek, "Çocukların büyüme ve gelişmelerinin sağlanması için almaları geren besinler ve miktarlar oldukça önemli. Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken, çocukların doğru beslenmesi daha da önem kazanıyor. Çocuklara düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı, günlük beslenmesinde tüm besin gruplarına yer verilmelidir. Asitli, şekerli içecekler yerine su içme alışkanlığının küçük yaşta kazandırılması, çocukların gelişimine destek olur ve gelecekte de daha sağlıklı olmalarını sağlar. Abur cubur denilen şekerli, yağlı, katkılı besinlerden uzak durulmalıdır. Özellikle sabah kahvaltısında en az 1 yumurta ve 1 bardak süt tüketilmelidir. Yemek konusunda çocuğa baskı yapılmamalı, çocuğu küstürmemek için tabağına tüketebileceği kadar besin konulmalıdır” açıklamasında bulundu.

Beslenme çantalarındaki yiyeceklerin önemine dikkat çeken Uzun, "Okula beslenme çantası götüren çocukların özellikle paketli gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Ara öğünlerinde süt ve meyve, esmer ekmek, peynir, domates ve salatalık gibi sağlıklı gıdalar tercih edilebilir. Hazır besinler yerine ev yapımı şekersiz kek, tam buğday ekmek arası ev yapımı köfte tercih edilebilir” dedi.