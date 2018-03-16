MAGAZİN

Deniz Akkaya'dan farklı bir yemek programı! Gözlerini bağladı mutfağa daldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 00:28 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, Lifetime TV'de yayınlanacak olan Elimin Lezzeti adlı programla ekranlara dönüyor. Akkaya gözlerini bağlayıp yemeklerin tadına bakacak.

Deniz Akkaya'dan farklı bir yemek programı! Gözlerini bağladı mutfağa daldı

Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmakta olan Blind Test (Elimin Lezzeti) Yunanistan, İsveç ve Rusya gibi ülkelerde yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken 17 ayrı ülkede yayınlanıyor.

Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışmada, yarışmacılara paylaşımlı bir mutfakta 2 saat süre ile pişirebilecekleri bir yemek tarifi ve malzemelerin verildiği programın can alıcı noktası ise puanlaması. Yarışmacılar yapılan her bir yemeği gözleri kapalı tadacaklar. Kimin pişirdiğini bilmeden verecekleri oy doğrultusunda belki de kendi yemeklerine en düşük puanı verecekler!

Puanlama tamamlandığında göz bağları açılacak ve gerçeklerle yüzleşecekler. Yarışmacıların puanlamasının ardından Şef Esat Özata da yemekleri tadarak kendi puanını verecek. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak.

19 Mart Pazartesi günü Lifetime TV ekranlarında başlayacak olan, yüksek tempolu ve eğlenceli program Deniz Akkaya'nın sunumuyla daha da renklenecek.

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deniz akkaya elimin lezzeti

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