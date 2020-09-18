Deniz Akkaya'dan yeni Selin Ciğerci açıklaması! 'O en azından fuhuştan kurtuldu'

Deniz Akkaya geçtiğimiz gün yayın çıkışı Maslak’ta objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Akkaya, Selin Ciğerci hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Magazinburada'ya konuşan Deniz Akkaya, kendisinin kişisel bir sorunu olamayacağını belirterek, “Medeni kanunu iyice okudum. Kanunun izin vermediği bir durum gelişmiş. Bunu sosyal medyada kitleye sahip olabilmek için yapan bir kişinin bunu durdurmasını istedim” dedi. Selin Ciğerci harekete geçti! Deniz Akkaya hakkında mahkemeden flaş karar “AİLE DEĞERLERİ BAŞKA” Konuşmasına devam ederken Selin Ciğerci’nin ticaret yapmasını desteklediğini belirten sunucu şu ifadeleri kullandı: “Trans bireylerin kendilerine iş verilmediği için fuhuşa meyil etmek zorunda olduklarını biliyorum. Daha o ortada yokken benim bu çevreden çok arkadaşım vardı. İntihar eden dostlarım vardı. Para kazansın, iş yapsın… Ama aile değerleri başka bir şeydir. Aile değerleri üzerinden reklam yapıp para kazanmak konusuna gelince ben burada bir anne olarak ve programcı olarak fikrimi söyledim. Bu fikirlerimi de sadece kanun çerçevesinde söyledim. Kanun dışında benim özel hiçbir fikrim yoktur. Kanunlara göre beş yıl evli kalmadan evlatlık alamazsınız. Taşıyıcı annelik de resmi olarak yasak ve kanunda bir suçtur. Ayrıca kendisiyle ilgili bu konuda soruşturma başlatılmış.”

“BAKKALDAN BİSKÜVİ ALMIYORSUNUZ”

Futbolcu Gökhan Çıra’yla evli olan Selin Ciğerci’nin evlatlık edinme isteği için “Bakkaldan bisküvi almıyorsunuz. Bu ülkenin toplumsal değerleri var. Savcılıktan açılmış olan davanın sonucunda bundan ağlayarak kurtulamaz. Ülkemizde taşıyıcı anneliğin şovu yapılamaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Evlat edinmek için bazı kaideler gerekmektedir” yorumunu yapan Akkaya, Ciğerci’nin evliliğine de gönderme yaptı ve “İstediğiniz kadar gerçek veya değil evliliğinizin şovunu yapabilirsiniz” dedi. “ONUN GEÇMİŞİNDE YAPTIĞI GİBİ…” Selin Ciğerci’nin ticaret yapmasını desteklediğini tekrar tekrar belirten sunucu, “Para kazanmalı. Ayrıca çok da iyi bir örnek oluyor. Türkiye’deki trans bireyler ‘onun geçmişinde yaptığı gibi’ fuhuşla hayatını... Bir sürü intihar edenler oluyor. O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum. Ama tekrar ediyorum, devlet annelik ve babalık için net şekilde kuralları çizmiştir. Ben de sadece bunları söyledim” diye konuştu. Selin Ciğerci’yle tartışan Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kimdir? İşte geçmişten günümüze Deniz Akkaya...