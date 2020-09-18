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Deniz Akkaya'dan yeni Selin Ciğerci açıklaması! 'O en azından fuhuştan kurtuldu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci gerilimi gündeme damga vurmuştu. Deniz Akaya hakkında konuşmama kararı aldıran Ciğerci yeni bir açıklama yapmazken Deniz Akkaya ise yeni açıklamasıyla dikkat çekti. Akkaya açıklamasında "O en azından fuhuştan kurtuldu" diyerek yine Ciğerci'nin geçmişine gönderme yaptı.

Deniz Akkaya'dan yeni Selin Ciğerci açıklaması! 'O en azından fuhuştan kurtuldu'

Deniz Akkaya geçtiğimiz gün yayın çıkışı Maslak’ta objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Akkaya, Selin Ciğerci hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Magazinburada'ya konuşan Deniz Akkaya, kendisinin kişisel bir sorunu olamayacağını belirterek, “Medeni kanunu iyice okudum. Kanunun izin vermediği bir durum gelişmiş. Bunu sosyal medyada kitleye sahip olabilmek için yapan bir kişinin bunu durdurmasını istedim” dedi.

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“AİLE DEĞERLERİ BAŞKA”

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Konuşmasına devam ederken Selin Ciğerci’nin ticaret yapmasını desteklediğini belirten sunucu şu ifadeleri kullandı: “Trans bireylerin kendilerine iş verilmediği için fuhuşa meyil etmek zorunda olduklarını biliyorum. Daha o ortada yokken benim bu çevreden çok arkadaşım vardı. İntihar eden dostlarım vardı. Para kazansın, iş yapsın… Ama aile değerleri başka bir şeydir. Aile değerleri üzerinden reklam yapıp para kazanmak konusuna gelince ben burada bir anne olarak ve programcı olarak fikrimi söyledim. Bu fikirlerimi de sadece kanun çerçevesinde söyledim. Kanun dışında benim özel hiçbir fikrim yoktur. Kanunlara göre beş yıl evli kalmadan evlatlık alamazsınız. Taşıyıcı annelik de resmi olarak yasak ve kanunda bir suçtur. Ayrıca kendisiyle ilgili bu konuda soruşturma başlatılmış.”

“BAKKALDAN BİSKÜVİ ALMIYORSUNUZ”

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Futbolcu Gökhan Çıra’yla evli olan Selin Ciğerci’nin evlatlık edinme isteği için “Bakkaldan bisküvi almıyorsunuz. Bu ülkenin toplumsal değerleri var. Savcılıktan açılmış olan davanın sonucunda bundan ağlayarak kurtulamaz. Ülkemizde taşıyıcı anneliğin şovu yapılamaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Evlat edinmek için bazı kaideler gerekmektedir” yorumunu yapan Akkaya, Ciğerci’nin evliliğine de gönderme yaptı ve “İstediğiniz kadar gerçek veya değil evliliğinizin şovunu yapabilirsiniz” dedi.

“ONUN GEÇMİŞİNDE YAPTIĞI GİBİ…”

Selin Ciğerci’nin ticaret yapmasını desteklediğini tekrar tekrar belirten sunucu, “Para kazanmalı. Ayrıca çok da iyi bir örnek oluyor. Türkiye’deki trans bireyler ‘onun geçmişinde yaptığı gibi’ fuhuşla hayatını... Bir sürü intihar edenler oluyor. O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum. Ama tekrar ediyorum, devlet annelik ve babalık için net şekilde kuralları çizmiştir. Ben de sadece bunları söyledim” diye konuştu.

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HAZAL KAYA'YI DA UNUTMADI

Deniz akkaya Hazal Kaya'nın Ciğerci'yi desteklemesiyle ilgili de şunları söyledi: “Biz toplumsal olayları konuşan insanlarız. Ben duygularıyla konuşan insanlara cevap vermem. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Kanunlar var ve ben kanunlar nezdinde konuştum. Duygularıyla konuşan insanların kendi kişisel düşünceleridir.”

“BEN ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUM”

Muhabirin ‘kanunlar böyle olmasaydı Selin Ciğerci’nin anne olması taraftarı olur muydunuz?" sorusuna ise ‘hayır’ cevabını veren Akkaya, “Ben hayatımı LGBT bireylerle birlikte geçiren, hatta bundan çok canı yanmış bir insanım. Ben çocuğu düşünüyorum. Bizim ülkemiz o kadar acımasız bir toplum ki… O çocuk okula gittiğinde nasıl dalga geçileceğini düşünüyorum. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bir başkasını babası bilirken, babasının İbrahim Tatlıses olduğunu okuldan öğrendi. Böyle acımasız bir ortamda ben de çocuk yetiştiriyorum. Okulda çocuklar çok acımasızlar. Bizim toplumumuzda ilk işine gelmediği anda diğer çocukların, bu çocuklarla nasıl dalga geçeceğini düşünebiliyor musunuz? Benim bu yüzden fikrim bu yönde” şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Deniz AKKAYA gündeme gelmeye çalışıyor parası bitmiş. Yüz vermeyin bi zaman sonra susar. Sana mı kaldı memleket meselesini konuşmak. Sen kimsin ki. Birinin diğerinden farkı yok kalkmış memleket meselesi diyor ÖTV 277 oldu memleket meselesi konuşmak istiyorsan al bunu konuş. At arabasına binicez yakında. Sanane elalemin özel hayatından
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