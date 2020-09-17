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Selin Ciğerci’yle tartışan Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kimdir? İşte geçmişten günümüze Deniz Akkaya...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci’nin arasında bir anda patlak veren annelik tartışması magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Uçankuş TV’de ekranlara gelen Canlı Masa programında Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci birbirlerine ağır ithamlarda bulundular. Akkaya ve Ciğerci’nin tartışması sosyal medyada taşındı.

Selin Ciğerci’yle tartışan Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kimdir? İşte geçmişten günümüze Deniz Akkaya...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra her fırsatta çocuk sahibi olmak istediklerini dile getiriyor. Çocuk sahibi olabilmek için alternatif yolları araştıran Selin Ciğerci’ye en sert tepkiyi Deniz Akkaya verdi. Eski manken taşıyıcı anneliğin Türkiye’de yasal olmadığının vurguladı. İkili arasında canlı yayında başlayan polemik sosyal medya üzerinde fuhuş iddialarıyla devam etti.

Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'

Magazin dünyasında ortaya çıkan yeni polemiğin ardından Deniz Akkaya’nın hayatı merak konusu olmaya başladı. Deniz Akkaya’nın popülerleşmeden önceki estetiksiz hali, kızı ve sevgilisi araştırılmaya başlandı. İşte Deniz Akkaya’nın değişimi...

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DENİZ AKKAYA KİMDİR?

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3 Ağustos 1977 yılında İstanbul’da doğan Deniz Akkaya yaş olarak 43 yaşındadır. Fit görüntüsüne özen gösteren Deniz Akkaya boy kilo olarak 179 cm ve 57 kilodur. Deniz Akkaya aslen Kayserili’dir. Deniz Akkaya burcu ise aslandır.

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İstanbul’da dünyaya gelen Akkaya, ilkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamladı. Ardından Bilge Kaan Ortaokulu’nda ve Semiha Şakir Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanan Akkaya mankenlik kariyeri için üniversite eğitimini yarıda bırakmayı tercih etti.

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1997 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında en iyi manken seçilen Akkaya, aynı yıl içinde Miss Grace Of The World yarışmasında dördüncü olmayı başardı. Şöhret basamaklarını birbir çıkarak popülerliğe kavuşmayı başaran Akkaya o yıllarda oldukça farklı bir görüntüye sahipti.

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1996 yılında Nihat Doğan’ın “Maçoyum Ben” klibinde kamera karşısına geçen Deniz Akkaya estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çekti. Popülerliği arttıkça Akkaya pek çok kez bıçak altına yatarak estetik operasyon yaptırdı. Ünlü manken sırasıyla burun ameliyatı, dudak estetiği, elmacık kemiği ve kaş kaldırma operasyonu geçirdi. 3 kez burnunu yaptıran Akkaya, yüzüne dolgu koydurttu ve çenesini törpületti. Göğüs kaldırma operasyonu olan Akkaya, basen ve bel gölgesindeki yağları da aldırdı. Akkaya’nın zaman içerisinde değişimi ise görenleri adeta şoke etti.

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Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi ve Cengiz Abazoğlu gibi moda sektörünün önde gelen tasarımcılarının defilelerinde boy gösteren Akkaya modelliğin ardından oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başladı. Deniz Akkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler arasında ise Ölümle Dans, Hemşerim, Şarkılar Seni Söyler, Metro Palas, Okul, Vizontele Tubaa ve Maskeli Beşler: Kıbrıs projelerinde yer aldı.

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Magazin dünyasında fırtınalı aşk hayatı, polemikleri, jeep kazası, alkol tedavisi, dayak haberiyle gündeme gelen Deniz Akkaya birçok ünlü isimle aşk yaşadı. Deniz Akkaya’nın aşk yaşadığı ünlü erkekler arasında Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi isimler bulundu.

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Düzenli bir hayata geçmek isteyen Akkaya iş insanı Efe Önbilgin’le olan ilişkisinden 10 Aralık 2009 tarihinde Ayşe adını verdiği kızını dünyaya getirdi. 2010 yılında ayrılan ikili arasında uzun bir süre boyunca velayet, darp ve soyadı meselesi gündem oluşturdu. Özellikle Deniz Akkaya’nın geçtiğimiz aylarda kızı Ayşe ile bikinili pozlarını yayınlaması baba Efe Önbilgin’i çileden çıkartmıştı.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!

Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra modacılığa soyunan Akkaya 2010 yılında 0-6 yaş çocuk giyim üzerinde bir marka kurdu. Pandemi sürecinde ise maske tasarımıyla gündeme gelen Akkaya polemikleriyle magazini meşgul etmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz yıllarda şişman ve çirkin insanları çevresinde görmek istemediğini belirten Akkaya estetik operasyonlarının yanında yıllara meydan okuyan fiziğini spor ve düzenli yaşama borçlu olduğunu her fırsatta belirtiyor. Fit görüntüsünden ödün vermeyen Akkaya sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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