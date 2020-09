Selin Ciğerci’yle tartışan Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kimdir? İşte geçmişten günümüze Deniz Akkaya...

1997 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında en iyi manken seçilen Akkaya, aynı yıl içinde Miss Grace Of The World yarışmasında dördüncü olmayı başardı. Şöhret basamaklarını birbir çıkarak popülerliğe kavuşmayı başaran Akkaya o yıllarda oldukça farklı bir görüntüye sahipti.

1996 yılında Nihat Doğan’ın “Maçoyum Ben” klibinde kamera karşısına geçen Deniz Akkaya estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çekti. Popülerliği arttıkça Akkaya pek çok kez bıçak altına yatarak estetik operasyon yaptırdı. Ünlü manken sırasıyla burun ameliyatı, dudak estetiği, elmacık kemiği ve kaş kaldırma operasyonu geçirdi. 3 kez burnunu yaptıran Akkaya, yüzüne dolgu koydurttu ve çenesini törpületti. Göğüs kaldırma operasyonu olan Akkaya, basen ve bel gölgesindeki yağları da aldırdı. Akkaya’nın zaman içerisinde değişimi ise görenleri adeta şoke etti.

Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi ve Cengiz Abazoğlu gibi moda sektörünün önde gelen tasarımcılarının defilelerinde boy gösteren Akkaya modelliğin ardından oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başladı. Deniz Akkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler arasında ise Ölümle Dans, Hemşerim, Şarkılar Seni Söyler, Metro Palas, Okul, Vizontele Tubaa ve Maskeli Beşler: Kıbrıs projelerinde yer aldı.