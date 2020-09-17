Selin Ciğerci harekete geçti! Deniz Akkaya hakkında mahkemeden flaş karar

Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'yi hedef aldı. Ciğerci'ye sert sözler söyleyen ve geçmişine dair imalarda bulunan Deniz Akkaya sosyal medyada tepki çekti.

Akkaya öyle ki hızını alamayıp Instagram hesabından Ciğerci'nin geçmişine ait videolarını paylaştı. Selin Ciğerci ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla işine baktığını söyledi. Ciğerci'ye destek mesajı yağarken ünlü isim avukatıyla buluşup mahkeme kararı için adım attı.

Selin Ciğerci Mynet'e yaptığı açıklamada Akkaya hakkında 3 ay konuşmama kararı aldırdığını söyledi.



Mahkeme kararını paylaşan Ciğerci konu hakkında daha fazla açıklama yapmadı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra da Deniz Akkaya’nın sözlerine tepki gösterdi. Selin Ciğerci’ye destek olan eski futbolcu sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak, “Her şeye, herkese inat dimdik ayaktayız. Seni çok seviyorum. Hiç üzülme boş tenekeden çok ses çıkar” notunu ekledi.