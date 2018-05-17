MAGAZİN

Deniz Akkaya 'Dini istismar etme' diyen takipçisine fena patladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımın altına "Dini istismar edecek kadar küçülmeyin" şeklinde yorum yapan takipçisine cevap veren Deniz Akkaya, "Keşke burada tükürük saçacağına Ramazan'ı yaşasan" dedi.

Deniz Akkaya 'Dini istismar etme' diyen takipçisine fena patladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Deniz Akkaya, yaptığı Mevlana Celaleddin Rumi'li paylaşımını eleştiren takipçisine sert çıktı.

"KEŞKE BURADA TÜKÜRÜK SAÇACAĞINA..."

Paylaşımının altına "Reklam ve dikkat çekmek için dini istismar edecek kadar küçülmeyin" şeklinde yorum yapan takipçisine cevap veren Akkaya, "Mevlana Celaleddin Rumi, senin gibi cahil Instagram sinekleri için dini bir konu olarak algılanacak kadar uzak bir konu. Senin bu dünya bakışına azıcık yakınlığın olsa böyle başkalarının sayfalarında eşelenmezsin. Keşke burada tükürük saçacağına Ramazan'ı yaşasan" ifadelerini kullandı.

500 TL CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Murat Varol'u 'ölümle tehdit' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya ramazan

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