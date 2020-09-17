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Deniz Akkaya durmuyor! Selin Ciğerci'nin müstehcen bir videosunu ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'yi geçmişiyle eleştirdi. Siniri geçmeyen Akkaya, Instagram hesabından Selin Ciğerci'nin yıllar önce çektiği müstehcen bir videosunu ifşa etti. Akkaya'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Deniz Akkaya durmuyor! Selin Ciğerci'nin müstehcen bir videosunu ifşa etti

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin taşıyıcı annelik ile evlat edinmek istemesine kafayı taktı. Canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci'yle kavga eden Deniz Akkaya bununla da kalmadı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

Deniz Akkaya'nın fuhuş paylaşımına Selin Ciğerci bakın nasıl yanıt verdiDeniz Akkaya'nın fuhuş paylaşımına Selin Ciğerci bakın nasıl yanıt verdi

Akkaya, Ciğerci'ye öfke kustu ve yıllar önceki videosunu yayınladı. Akkaya, Selin Ciğerci'nin yıllar önce çektiği bir videosunu ifşa ederek şunları yazdı:

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"Bugün yayına bağlanıp bana kimse karışamaz çocuk alırım diyen Selin Ciğerci bilgine; Bu görüntüde yaptığın gibi dijital ortamda veya sokakta yapılan fuhuş, çocuk evlat edinirken bir artı değer değildir. Yayınları arayıp gerçek ses tonun ve içeriği ile yaptığın şirret tavrına karşılık sana kanunlarla cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin."

Selin Ciğerci’yle tartışan Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kimdir? İşte geçmişten günümüze Deniz Akkaya...Selin Ciğerci’yle tartışan Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kimdir? İşte geçmişten günümüze Deniz Akkaya...
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