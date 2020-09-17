Deniz Akkaya durmuyor! Selin Ciğerci'nin müstehcen bir videosunu ifşa etti

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin taşıyıcı annelik ile evlat edinmek istemesine kafayı taktı. Canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci'yle kavga eden Deniz Akkaya bununla da kalmadı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

Akkaya, Ciğerci'ye öfke kustu ve yıllar önceki videosunu yayınladı. Akkaya, Selin Ciğerci'nin yıllar önce çektiği bir videosunu ifşa ederek şunları yazdı:

"Bugün yayına bağlanıp bana kimse karışamaz çocuk alırım diyen Selin Ciğerci bilgine; Bu görüntüde yaptığın gibi dijital ortamda veya sokakta yapılan fuhuş, çocuk evlat edinirken bir artı değer değildir. Yayınları arayıp gerçek ses tonun ve içeriği ile yaptığın şirret tavrına karşılık sana kanunlarla cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin."