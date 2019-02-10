Mynet Trend

Deniz Akkaya hamburger paylaşımıyla şaşırttı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 10.02.2019 20:22 | Son Güncelleme

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı hamburger paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Deniz Akkaya hamburger paylaşımıyla şaşırttı!

Ünlü manken Deniz Akkaya, hamburger yediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yediği hamburgerden keyif aldığını dile getiren Akkaya, "Hayatımın orgazmını yaşıyorum." dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Deniz Akkaya, uzunca bir süredir başladığı sağlıklı beslenme sürecini sevenleriyle paylaşıyordu.

deniz2

Bugün yaptığı Instagram paylaşımında bir buçuk aylık sürenin ardından kendine hamburger izni veren Akkaya’nın mutlu anları dikkat çekti. İştahla o anların tadını çıkaran güzel mankenin sözleriyse olay oldu. Uzun zaman sonra hamburger yiyen Akkaya hislerini "Hayatımın en güzel orgazmı" sözleriyle anlattı.

deniz

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor'un ilk mağduruAcun Ilıcalı paylaştı! Survivor'un ilk mağduru
Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal... Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak

Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana...

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana...

Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

İstanbul'da ilk kez gördüler! Daha ucuza satılıyor

İstanbul'da ilk kez gördüler! Daha ucuza satılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor'un ilk mağduru

Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor'un ilk mağduru

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Dünya starlığına göz kırpan Çağatay Ulusoy'dan beklenen hamle! O da gidiyor

Dünya starlığına göz kırpan Çağatay Ulusoy'dan beklenen hamle! O da gidiyor

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın amuda kalktığı poz sosyal medyaya damga vurdu!

Hamdi Alkan'ın kızı amuda kalktı! Sosyal medya yıkıldı

Yalçın Menteş için tören düzenlendi gözyaşları sel oldu

Tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu

En seksi melekler yılın en romantik gününe hazır!

En seksi melekler yılın en romantik gününe hazır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.