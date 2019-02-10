Deniz Akkaya hamburger paylaşımıyla şaşırttı!

Ünlü manken Deniz Akkaya, hamburger yediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yediği hamburgerden keyif aldığını dile getiren Akkaya, "Hayatımın orgazmını yaşıyorum." dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Deniz Akkaya, uzunca bir süredir başladığı sağlıklı beslenme sürecini sevenleriyle paylaşıyordu.

Bugün yaptığı Instagram paylaşımında bir buçuk aylık sürenin ardından kendine hamburger izni veren Akkaya’nın mutlu anları dikkat çekti. İştahla o anların tadını çıkaran güzel mankenin sözleriyse olay oldu. Uzun zaman sonra hamburger yiyen Akkaya hislerini "Hayatımın en güzel orgazmı" sözleriyle anlattı.





