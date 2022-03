Deniz Akkaya, magazine bomba gibi Deniz Akkaya, magazin temalı özel bir televizyon kanalında çalıştıktan sonra Söylemezsem Olmaz adlı programda yorumculuğa soyunmuştu. Uzun süre önce bu programdan da ayrılan ünlü model yaptığı açıklamalarla magazin gündemine yön vermeye devam ediyor. Peki Deniz Akkaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Deniz Akkaya evli mi? İşte ünlü mankenin hayatı, biyografisii ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

DENİZ AKKAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü modelin aslen Kayserili olduğu bilinmektedir.

Deniz Akkaya, İlkokulu Faik Reşit Onat İlkokulu'nda okudu.

Ortaokulu Bilge Kaan Lisesi’nde tamamlayan Deniz Akkaya, Semiha Şakir Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.

Deniz Akkaya, mankenlik kariyerine 1997’de “Best Model of Turkey Yarışması” birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen “Miss Grace of the World” yarışmasında da dördüncü seçildi.

Deniz Akkaya, 1996 yılında şarkıcı Nihat Doğan'ın “Maçoyum Ben” klibinde oynamıştır.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı. Geçirdiği estetik ameliyatlarla kendinden bahsettirdi.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında “Sadece Arkadaşız” adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında “Az Sonra” isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı.

Deniz Akkaya, mankenliği bıraktıktan sonra modacılık yapmaya başladı. 2013 yılında kendi markasını çıkarttı.

DENİZ AKKAYA EVLİ Mİ?

Deniz Akkaya'nın İş adamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı vardır. Akkaya ve Önbilgin 2010 yılında ayrıldılar.