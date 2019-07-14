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Deniz Akkaya'nın siniri geçmedi!

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ÜNLÜLER  | 14.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya, kızıyla bikinili poz verdiği için kendisini eleştiren Cengiz Semercioğlu'na ateş püskürdü. Instagram hesabından açıklama yapan Akkaya, Semercioğlu'nun geçmişte el altından rüşvet aldığını iddia etmişti. Bu iddialardan sonra Akkaya bir kez daha açıklama yapma gereği duydu.

Deniz Akkaya'nın siniri geçmedi!

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, önceki günkü yazısından ünlü manken Deniz Akkaya'nın, kızıyla bikinili objektiflerin karşısına geçmesini eleştirdi. Akkaya ise kendisini eleştiren Semercioğlu'na sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"O YAŞTAKİ ÇOCUĞUN İŞİ BİKİNİ MODELLİĞİ OLAMAZ"

Semercioğlu, "Bu kadarı yeter Deniz" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe'yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına... Anne kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Belki Ayşe, 30'unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek."

"EL ALTINDAN RÜŞVET ALDIN"

Semercioğlu'nun yazısına, Deniz Akkaya'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya şunları söyledi:

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"Çok yanlış taşa çarptın. Hele evladımı bahane ederek. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir'de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin. Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin.

İnsanlara ebeveynlik taslamak, saman altından ahlak dersi vermek istiyor isen önce oralarda tertemiz olacaksın! Terbiyesiz kelimesi sana aslen o kadar yakışır bu durumda."

"ŞUUR YOKSUNU"

Akkaya bu açıklamalardan sonra hızını alamayıp bir kez daha paylaşıp yaptı. Akkaya'nın hedefinde yine Semercioğlu vardı. Akkaya Semercioğlu'nun "İçinde hiçbir iftira, hakaret olmayan, kırıp dökmemeye özen gösteren bir eleştiri yazısı yazıyorum" sözlerine de şöyle cevap verdi:

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"Şuur yoksunu! Bu ülkede tek başına aslanlar gibi mis gibi bir evlat yetiştiren bir anneye annelikten vurup kalp kırmıyorum, kırp dökmüyorum yazıyorsun! Şuur yoksunu! Senin için kalp hangi değerler ayaklar altına alınınca kırılır?

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Bitti o 90'lar kafası Cengiz efendi! Salla kalemi sonra karşındaki kendini açıklayacak mecra bulabilmek için türlü rica minnet dönemi bitti! Herkesin artık dijital dünyada kendi gazetesi var! Had bil, edepli ol öyle kalem salla!"


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Anahtar Kelimeler:
cengiz semercioğlu Deniz Akkaya

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