Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucu mu olacak? Seren Serengil veda mı ediyor?

Geçtiğimiz gün uzun süredir ‘dumping sendromu’ ile mücadele eden Seren Serengil'in sevgilisi tarafından gelen açıklamada acil ameliyata alındığını duyurulmuştu. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Serengil'den gelen üzen haberin ardından ise koltuğuna ünlü manken Deniz Akkaya oturdu. İzleyiciler tarafından epey beğenilen Akkaya'nın programın yeni sunucusu olup, olmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen o ayrıntılar...

DENİZ AKKAYA SÖYLEMEZSEM OLMAZIN YENİ SUNUCUSU MU OLACAK?

Dün Seren Serengil'in yerine Beyaz TV ekranlarında yer alan Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yaptı. Bu gelişmenin ardından ise dün İnstagram'da Magazincellspot adlı magazin sayfası, seyircilerden gelen soruları cevapladığı bir paylaşım yaptı. Bir takipçisinin sorduğu “Seren programdan gider mi? Bu sezon son mu yoksa yerine Deniz Akkaya mı gelir?” sorusuna “Ben programı izlemedim ama bir çok video geldi bana. Deniz akkaya çok tarafsız, yerinde, üsluplu yorumlar yapmış. Bence bu tarz bir program yapmalı” yanıtını verdi.

Deniz Akkaya ise bu gönderiyi kendi alıntılayarak, “Her an her şey olabilir. Yeni bir şeyler de olabilir. Taze kan iyidir” notu ile paylaşmasıyla dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından Seren Serengil'in yerine geçeceği konuşuldu. Ancak Serengil'den gelen son paylaşımında programın sezon finaline ameliyatını ertelediği ve programa kaldığı yerden devam edeceği yer aldı.