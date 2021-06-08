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Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucu mu olacak? Seren Serengil veda mı ediyor?

08.06.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün acil bir şekilde ameliyatı alındığı söylenen Seren Serengil'in sunuculuğu üstlendiği programda yeri boş kalınca Bircan Bali'ye ünlü manken Deniz Akkaya eşlik etmişti. Akkaya'yı ekranlarda gören izleyiciler ise Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunusu mu olacak sorularını araştırmaya başladı. Peki Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'a transfer mi oluyor. Detaylar haberimizde...

Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucu mu olacak? Seren Serengil veda mı ediyor?

Geçtiğimiz gün uzun süredir ‘dumping sendromu’ ile mücadele eden Seren Serengil'in sevgilisi tarafından gelen açıklamada acil ameliyata alındığını duyurulmuştu. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Serengil'den gelen üzen haberin ardından ise koltuğuna ünlü manken Deniz Akkaya oturdu. İzleyiciler tarafından epey beğenilen Akkaya'nın programın yeni sunucusu olup, olmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen o ayrıntılar...

DENİZ AKKAYA SÖYLEMEZSEM OLMAZIN YENİ SUNUCUSU MU OLACAK?

Dün Seren Serengil'in yerine Beyaz TV ekranlarında yer alan Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yaptı. Bu gelişmenin ardından ise dün İnstagram'da Magazincellspot adlı magazin sayfası, seyircilerden gelen soruları cevapladığı bir paylaşım yaptı. Bir takipçisinin sorduğu “Seren programdan gider mi? Bu sezon son mu yoksa yerine Deniz Akkaya mı gelir?” sorusuna “Ben programı izlemedim ama bir çok video geldi bana. Deniz akkaya çok tarafsız, yerinde, üsluplu yorumlar yapmış. Bence bu tarz bir program yapmalı” yanıtını verdi.

Deniz Akkaya ise bu gönderiyi kendi alıntılayarak, “Her an her şey olabilir. Yeni bir şeyler de olabilir. Taze kan iyidir” notu ile paylaşmasıyla dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından Seren Serengil'in yerine geçeceği konuşuldu. Ancak Serengil'den gelen son paylaşımında programın sezon finaline ameliyatını ertelediği ve programa kaldığı yerden devam edeceği yer aldı.

Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucu mu olacak? Seren Serengil veda mı ediyor?

DENİZ AKKAYA DAHA BİR SEVİLDİ

Dün Seren Serengil'in hastaneye kaldırılmasının ardından programda Bircan Bali'ye ünlü manken Deniz Akkaya eşlik etti. Dün Akkaya'nın sunumuyla programı izleyenler ise her zamankinden daha büyük ilgi gösterdi. İzleyiciler Akkaya’nın mantıklı ve ayarında yorumlar yaptığı şeklinde yorumlarda yaptı. Deniz Akkaya'nın sunumu Söylemezsem Olmaz’da çok beğenildi. Bu beğeniler ise Seren Serengil'in kulağına gitti. Koltuğunu Deniz Akkaya'ya kaptırmamak için harekete geçen Serengil, olması gereken ameliyatını ileri bir tarihe erteleyerek programda bugünkü yerini aldı. İzleyiciler tarafından ünlü sunucunun bu yaptığı ise koltuk uğruna sağlığını hiçe saydı şeklinde yorumlandı.

Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucu mu olacak? Seren Serengil veda mı ediyor?


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Seren Serengil
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