Deniz Akkaya ve Seren Serengil arasında ipler gerildi... 'Hediye kıyafetleri iç ediyordun'

Her şey Seren Serengil’in aldatıldıkları için eşlerinden ayrılan kadın takipçileri arasından birine botoks hediye edeceğini söylemesiyle başladı. Kadınların böyle bir ihtiyaçları olduğunu gözlemlediğini söyleyen Serengil’in çekilişle botoks hediye ediyor olmasına eski manken Deniz Akkaya ‘kadınların sorunlarını böylesine basit bir konuya indirgeyemezsin böylesine önemli bir konuyu reklam malzemesi yapamazsın’ şeklinde bir itirazda bulundu. Kendisine yapılan yorumları yakından takip eden Seren Serengil eski partnerinin bu çıkışına çok kızmış olacak ki sosyal medya hesabından suçlayıcı ifadeler de içeren bir metin paylaştı.

DENİZ AKKAYA’DAN YANIT GECİKMEDİ

Seren Serengil’in bu sözlerinin ardından Deniz Akkaya da aynı sertlikle yanıt verdi. Instagram hesabından paylaştığı kısa videolarla isim vermeden Seren Serengil’e yüklenen Akkaya beraber program yaptıkları döneme gönderme yaparak Serengil’in program için kendisine verilen kıyafetleri sahiplendiğini ve bunun parasının da orada bulunan çalışanların sırtına kaldığını söyledi.

İşte Deniz Akkaya’nın o açıklaması: