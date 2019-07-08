Mynet Trend

Deniz Baysal ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi için öğretmen oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Son dönemin sevilen, genç oyuncularından Deniz Baysal, çekimleri devam eden ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi için öğretmen oldu.

Deniz Baysal ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi için öğretmen oldu

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı yeni sinema filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’de son yılların gözde ismi Deniz Baysal, ‘Öğretmen Mine’ rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip masum bir babanın adalet arayışını konu alan Kore uyarlaması filmin çekimleri geçtiğimiz haftalarda Muğla’da başladı.

Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Memo’nun çok sevdiği kızı ‘Ova’nın (Nisa Sofiya Aksongur) öğretmenine hayat veren Deniz Baysal’ın çekimlerden ilk kareleri yayınlandı. Baysal’ı Mine Öğretmen olarak izleyeceğimiz filmde, kendisi Memo ve Ova’nın hayatında önemli bir rol oynayacak. Duygu yüklü bir baba kız hikayesini konu alan film, sonbaharda gösterime girecek.

40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla... 40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla...
Koyun Shaun Stanger Things’e özendiKoyun Shaun Stanger Things’e özendi
83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Baysal 7. Koğuştaki Mucize Aras Bulut İynemli

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Shaun the Sheep: Farmageddon’dan yeni karakter afişleri

Koyun Shaun Stanger Things’e özendi

Geleceğe Dönüş filmi geri mi dönüyor?

Geleceğe Dönüş filmi geri mi dönüyor?

Sylvester Stallone ölümcül bir kurtarma görevinde

Sylvester Stallone ölümcül bir kurtarma görevinde

Zorlu PSM Amfi’de film gösterimleri başladı!

Zorlu PSM Amfi’de film gösterimleri başladı!

Beren Saat’in yeni dizisi Atiye’den gelişmeler var!

Beren Saat’in yeni dizisi Atiye’den gelişmeler var!

ABD Box Office rakamları belli oldu

Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmi ne kadar izlendi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.