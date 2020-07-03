Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti! Ünlü isimlerden Ozan Güven'e tepki

Ünlü oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un ilişkisi olaylı bitti. Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddette maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasten, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı. Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin de şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi oldu.

Yaşananlardan sonra pek çok ünlü isim Bulutsuz'a destek oldu. Ozan Güven'e de tepkiler artarken, rol arkadaşları, Birce Akalay, Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu da şiddet iddiasına sessiz kalmadı. SILA Ben faili tanıyorum. Koşulsuz, şartsız yanındayım. Kadına şiddete hayır! HADİSE Türkiye'de her gün kadınlar şiddete uğruyor. Bıçakla ölen, kurşunla ölen, balkondan atılan kaç tane kadının daha ölümüne şahit olacağız? Midem bulanıyor erkeklerin kadınlara uyguladıkları her türlü şiddetten! Bir kadınla bir ilişki yaşıyorsan o senin malın değil! O birinin kızı, kardeşi, ablası, arkadaşı... Kadını aşağılayan, kendi komplekslerinden, ezik hallerinden kadını yerle bir eden bu erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz! Hayatınızda ne yaşadıysanız, neyse sorununuz önce çözün, ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil. Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz. Her aşkın hikayesi, tartışmaları, kavgaları farklıdır ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsın, nokta! Yeter, kadına şiddete hayır!

DEMET ÖZDEMİR Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek, nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Söylemek istediğimiz binlerce söz varken kelimeler yetersiz kalıyor, kalbimiz sıkışıyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır! Bizler bu kolu günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onur aklından çıkarmanın, anne ve babasının yüzlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiç bir yolu yok... Hiçbir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez! Lütfen haberleri okuyanlar ve kırıcı yorumlarla bulunanlar bir kez olsun Deniz ve değerli ailesi için ellerini vicdanlarına koysunlar. Deniz'in yanında olan, bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Soruşturma sürecinin başladığı bu olayda Türk adaletin, güvenimiz sonsuzdur. Hak eden kişi cezasını alacaktır. Her zaman yanındayız bve seni çok seviyoruz güzel ve temiz kalpli arkadaşım.

HAZAL KAYA Ne yazacağımı bilemiyorum... Bir saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir, aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz... Çok üzgünüm... BERRAK TÜZÜNATAÇ Fotoğrafını gördüm Deniz, kalbim parçalandı. Ne yaşanmış olursa olsun, şiddeti aklayamaz, şiddetin bir bahanesi olamaz. Sana, varlığına ve saldırılan her kadına, her zaman elimden geldiğince yalnız olmadığını hatırlatmaya çalışacağım. Yalnız değilsin, yalnız değiliz. ASLI KIZMAZ Her defasında aynı üzüntü... ASLI BEKİROĞLU Susma, bitsin! ÖZGE GÜREL Deniz Bulutsuz sessiz kalmadığın için teşekkür ederim, tüm kadınlar adına. Acını hayal bile edemem. Bu yolda en büyük gücümüz, sesimiz ve dik duruşumuz... Çünkü biliyoruz ki fiziksel ya da psikolojik şiddetin gerekçesi olmaz. Herkes bunu anlayana kadar sesin sesimiz. BİRCE AKALAY Kadın’a şiddet asla onaylanamaz. Hele ki bildiğimiz, gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan son derece üzgünüm. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur.