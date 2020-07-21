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  4. Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in afişleri kaldırıldı

Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in afişleri kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi. Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun bütün afişlerini kaldırdı.

Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in afişleri kaldırıldı

6 aydır beraberlik yaşadığı sosyal medya editörü Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven’e bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Geçen cuma Güven’in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.

Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ‘Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti.

Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor. (Sözcü)

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