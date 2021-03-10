Deniz Çakır’dan Masumiyet dizisiyle ilgili Münevver Karabulut açıklaması

İlk iki bölümüyle büyük ilgi çeken Masumiyet dizisinin oyuncusu Deniz Çakır, diziyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Masumiyet dizisinin Münevver Karabulut cinayetinden esinlenilerek yazıldığına yönelik olarak değerlendirmeler bir süredir magazin basınında yer alıyordu.

DENİZ ÇAKIR: "BİNLERCE KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR"

Ancak bu durumun doğru olmadığı da sonrasında açıklanmış ve kadın cinayetlerine ve kadına şiddete yönelik bir hikaye olduğunun altı çizilmişti.

Deniz Çakır’a da bu konuda değerlendirmesi soruldu. Masumiyet dizisinde Bahar karakterine hayat vermekte olan oyuncu, Münevver Karabulut cinayetinden esinlenme iddiasına şu yanıtı verdi: “Dizinin konusu bir tanesine bağlanamaz. Binlerce kadın öldürülüyor, nasıl olur da birinin üzerinden yürünsün.”

MASUMİYET DİZİSİNDE KARAVAN KRİZİ

Masumiyet dizi setinde karavan krizi yaşandığı yönünde yansıyan haberler de hatırlatılınca ünlü oyuncu bu duruma biraz sinirlendi. Küçük bulduğu karavanı değiştirmesi istendiğine yönelik iddialarla ilgii soru üzerine Çakır, “Ya öyle şey olur mu ya?” diye tepki gösteren oyuncu, bu iddiaları yalanlamış oldu.

