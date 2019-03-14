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Deniz Çakır'dan Vurgun dizisine veda mesajı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 14.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

FOX'un Gold Film imzalı Vurgun dizisi reytingler nedeniyle erken final yaparak ekrana veda etti. Dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır bir veda mesajı paylaştı.

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’ın paylaştıkları FOX'un Vurgun dizisi yayınlanan 6'ın bölümüyle final yaptı.

Dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır Instagram hesabından paylaştığı videoyla veda mesajı yayınladı. Vurgun dizisinin çok kaliteli bir iş olduğunu söyleyen Deniz Çakır, 'Dizimiz final yaptı. Çok kaliteli ve güzel bir işti. Başından beri çok inandım ve oynadığım karakteri çok sevdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok şahane bir şey yaptık, iyi ki de yapmışız' dedi.

Vurgun'un yapımcısı GOLD Film'in patronu Faruk Turgut da kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak diziyle ilgili veda mesajı yayınlandı.

Farut Turgut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Vurgun sizlere veda edecek. Çok emek verdik ama hedeflerimize ulaşamadık.B u süreçte bizle birlikte yol yürüyen oyuncularıma, yönetmenimiz Hilal Saral ve ekibine, senaristlerimize, Fox TV'ye, tabiki bizi seyreden seyircilerimize teşekkür ediyorum."

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