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Deniz Çakır'ın yeni imajına Birce Akalay'dan övgü!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 23.12.2018 21:29 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni dizisi Vurgun'da Erkan Petekkaya ile birlikte başrolü paylaşacak olan Deniz Çakır, yeni imajıyla beğeni topladı. Çakır'ın yeni imajına ünlü oyuncu Birce Akalay da yorum yaptı

Deniz Çakır'ın yeni imajına Birce Akalay'dan övgü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geçen sezon sonunda veda eden Deniz Çakır, Fox TV'nin iddialı dizisi Vurgun ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Deniz Çakır, Vurgun dizisindeki Rehan rolü için imajını değiştirdi.Deniz Çakır'ın yeni stiline Birce Akalay'dan da övgü geldi.

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafa, 'Hayatıma hoşgeldin Reyhan. Bayıldığım bu senaryo beden buluyor gün gün. Beni sarstı bu kadın . Bakalım dokunabilecek mi kaplerinize. Az daha sabır. Çok güzel bi iş geliyor… “Vurgun” yakında @foxturkiye ‘de…” notunu düştü.

deniz

Çakır’ın simsiyah saçlarını koyu kahve tonuna boyattığı ve kestirdiği, şu sıralar Ağlama Anne dizisinde rol alan oyuncu arkadaşı Birce Akalay’ın da gözlerinden kaçmadı. Akalay, paylaşılan fotoğrafı beğenerek yaptığı yorumla Çakır’a şans dilerken, saçlarını çok beğendiğini de 'Bol şans güzelim,içine sinsin. Ve saç efsane olmuş ba-yıl-dım' notuyla ifade etti.

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