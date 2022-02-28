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Deniz Çakır'ın yeni sevgilisiyle gece yarısı çiçekçi arayışı!

28.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Çakır, dün gece yeni sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Erkek arkadaşıyla evinden çıkıp Kuruçeşme’de çiçekçiye giden Çakır çiçekçinin kapalı olduğunu görünce Ortaköy'deki bir çiçekçiye gitti. Deniz Çakır yeni sevgilisiyle ilgili sorulara bakın ne yanıt verdi.

Deniz Çakır'ın yeni sevgilisiyle gece yarısı çiçekçi arayışı!

Son olarak 'Masumiyet' adlı dizide rol alan Deniz Çakır sevgilisiyle çiçekçi yollarına düştü. Deniz Çakır ve gizemli aşkı, gecenin bir yarısı Çakır’ın Kuruçeşme’de bulunan evinden çıkarak çiçekçiye gitti. Milliyet'in haberine göre çiçekçinin kapalı olduğunu gören oyuncu Çakır, sinirlendi.

Deniz Çakır yoldan çevirdiği taksiye binerek yönünü Ortaköy'deki çiçekçiye çevirdi. Çakır içeriye girerek bir demet çiçek aldı. Çiçekçi çıkışı karşısında habercileri gören Çakır'a “Hayırlı olsun Deniz hanım beyefendi kim?” sorusuna gülümsedi.

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"DAHA SONRA 'HAYIRLI OLSUN' DERSİNİZ"

Ardından da "Daha sonra hayırlı olsun dersiniz acelemiz var artık hayırlı olsun mu dersiniz, ne derseniz deyin” diyen Çakır, sevgilisiyle Ortaköy’de bulunan bir otele girip gözden kayboldu.

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Deniz Çakır
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