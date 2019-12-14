Deniz Çakır sesiyle büyüledi! Yeni projesi...

Son olarak ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından televizyon ekranlarında uzun soluklu olamayan Vurgun dizisiyle gündeme gelen Deniz Çakır, sosyal medya hesabı Instagram'dan şarkı söylediği anları paylaştı.

Zaman zaman yardımlar için mikrofonu eline alarak sesiyle herkesi mest eden güzel oyuncu, sevenlerine müjdeyi de verdi.

Çakır, paylaşıma düştüğü “2020 hem tiyatro sahnesinde aşırı şarkılı çalgılı yeni oyunla hem de albüm heyecanımızla, sanırım en çok müzikle geçecek… İyi gelsin” notuyla yeni proje hem de yeni albüm müjdesi verdi.



