Mynet Trend

Deniz Çakır sesiyle büyüledi! Yeni projesi...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | Son Güncelleme

Deniz Çakır, sosyal medya hesabı Instagram'dan şarkı söylediği anları paylaşarak beğenileri topladı, yeni projesini de açıkladı.

Son olarak ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından televizyon ekranlarında uzun soluklu olamayan Vurgun dizisiyle gündeme gelen Deniz Çakır, sosyal medya hesabı Instagram'dan şarkı söylediği anları paylaştı.

Zaman zaman yardımlar için mikrofonu eline alarak sesiyle herkesi mest eden güzel oyuncu, sevenlerine müjdeyi de verdi.

Çakır, paylaşıma düştüğü “2020 hem tiyatro sahnesinde aşırı şarkılı çalgılı yeni oyunla hem de albüm heyecanımızla, sanırım en çok müzikle geçecek… İyi gelsin” notuyla yeni proje hem de yeni albüm müjdesi verdi.


PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
Bir adet pirzola için 7,2 milyar TL istediBir adet pirzola için 7,2 milyar TL istedi
Şaşırtan karar: Evleninceye kadar birlikte olmayacağızŞaşırtan karar: Evleninceye kadar birlikte olmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır Şarkı

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kamp videosu sosyal medyayı salladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kamp videosu sosyal medyayı salladı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Geri döndü, yorum yağdı! 'Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı...'

Geri döndü, yorum yağdı! 'Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı...'

Acun'un sözleri Beyazıt Öztürk'ü kızdırdı

Acun'un sözleri Beyazıt Öztürk'ü kızdırdı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
laik geçinen beyinsiz kültürsüz çıplaklığı medeniyet çağdaşlık sanan zavallının teki bu kadın
hatun fena.
mahzun kırmızıgül gibi seninde halkta karşiliğin yok artık.kendini çağdaş sanan zavallı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın'dan 'Doğa Koleji' sitemi! Milli Eğitim Bakanı’na çağrıda bulundu

Demet Akalın'dan Doğa Koleji sitemi! 'Öğrenciler perişan...'

Twitter'ı sallayan iddia: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? Selin Ciğerci konuştu!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?

Deniz Akkaya'dan küvet paylaşımı! 'Laf çıkmasın'

Küvete girdi! Çıplak mı değil mi? Olay oldu

Gözleri hiç değişmedi! Tanıyabildiniz mi?

Gözleri hiç değişmedi! Tanıyabildiniz mi?

Mine Tugay'dan 'dengede kalmak' pozu

Amuda kalkarken paylaştı beğeni yağdı

MasterChef Güzide'den bir villa açıklaması daha: Sadece neden kapalı olan suçlanıyor?

Bir villa açıklaması daha: Sadece neden kapalı olan suçlanıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.