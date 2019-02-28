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Deniz Gezmiş'in yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

25 yaşında idam edilen Deniz Gezmiş'in bugün doğum günü. Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte idam edilen Deniz Gezmiş'in yıllar sonra ortaya yeni bir fotoğrafı çıktı.

Deniz Gezmiş'in yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye'de 68 hareketinin öncü isimlerinden Deniz Gezmiş’in, 72. yaş gününde yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

DepoPhotos’un yayınladığı fotoğraf, Filistin’den dönen Deniz Gezmiş’in Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Sansaryan Han’da çekilmiş.

İşte Erol Olgundemir imzalı o fotoğraf:

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