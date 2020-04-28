Deniz Seki'den Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için duygusal paylaşım

Deniz Seki, annesini kaybeden Bülent Ersoy için duygusal bir paylaştım yaptı.

"27 NİSAN'I ÖMRÜM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM"

Deniz Seki, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Allahım sen sevenlerine sabır ver. Önce canımın içi Nur, sonra sevgili Bülent Ersoy’un anneciği Necla Poyraz. Ayrıca çok kıymetli bir anneannem vardı Nusret Kunter bugün onun da ölüm yıl dönümü. 27 Nisan tarihini ömrüm boyunca unutamayacağım. Sabahtan beri ağlıyorum. Mekanınız cennet olsun melek kadınlar" notunu yazdı.

"KALBİM AĞRIYOR"

Deniz Seki, yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın vefat haberinin ardından ise duygularını böyle paylaşmıştı:

"Ahhhh be Nur’um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Denizimmmmm derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin."



