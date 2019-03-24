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Deniz Seki transparan tercihiyle olay oldu! Tepkilere yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2019 08:54 | Son Güncelleme

Gece Nakkaştepe adlı mekanda sahne alan Deniz Seki transparanıyla olay oldu. Seki transparan tercihiyle ilgili gelen çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Deniz Seki transparan tercihiyle olay oldu! Tepkilere yanıt verdi

Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Nakkaştepe’de sevenlerinin karşısına çıktı.

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Geçmişten günümüze bir çok şarkısını canlı olarak seslendiren Deniz Seki yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Seki, transparan kıyafeti ile dikkatleri çekmeyi başardı.

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Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan kıyafeti ile göz doldurdu. Ancak bu kıyafet tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Seki'nin kıyafetini çok açık bulurken bir kısım ise normal bulup beğendi.

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ÇIPLAK ÇIKACAK KADAR...

Gelen tepkiler üzerine ise Seki şunları söyledi:

"Yapılan haberleri, yazılan yorumları böyle okuyorum yemin ederim. Burada mümkün olduğunca sanatın her dalıyla ilgili paylaşım yapıp üzerine konuşuyoruz. Sevgili @gulsahsaracoglu bu elbisesinde de çok büyük bir işçilik var ve bu da bir sanat. Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim.

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İçinde ki astarı görmüyor olamazsınız. Çok kırıcı yorumlarınız var lütfen bu kadar acımasız olmayın."

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Deniz Seki Deniz Seki transparan

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