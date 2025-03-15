Fenomen dizi Deha setinde korkutan kaza! Başrol Aras Bulut İynemli ameliyata alındı! Sete ara verildi

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan dizinin kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.
Fenomen dizinin setinde korkutan bir kaza yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin, Deha setinde aksiyon sahnesi çekilirken ayağı burkuldu.
Ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından başarıyla gerçekleştirildi.
Evinde dinlenen Aras Bulut İynemli, en kısa sürede tedavisi tamamlanıp çekimlere devam eden arkadaşlarının yanına sete geri dönmeyi bekliyor.
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