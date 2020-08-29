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Deniz Seki'nin bacakları olay oldu! 'Bacaklarınızı incelttiğiniz...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Photoshop yapılmış' yorumu gelince tepkisini göstermekte geç kalmadı.

Deniz Seki'nin bacakları olay oldu! 'Bacaklarınızı incelttiğiniz...'

Bir süredir Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir restoranda sahne alan şarkıcı Deniz Seki, sadece sahne performansıyla değil verdiği kilolarla da konuşuluyor.

Cezaevinde 90 kiloya çıkan Deniz Seki, geçirdiği ameliyat sonrası 57 kiloya kadar düşmüştü. Son zamanlarda yeniden aldığı kilolarla gündeme gelen Seki, sahnelerle buluşmadan önce düzenli olarak spor yapmaya başlamış ve kısa süre içerisinde yeniden on kilo vermişti.

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Seki, sosyal medya hesabından yeni görüntüsüne dair paylaşımlarda bulunurken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir takipçisi şarkıcının paylaştığı selfieye "Deniz Hanım, bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı?" şeklinde bir yorumda bulundu.

Deniz Seki, kendisini son derece şaşırtan bu yoruma kayıtsız kalmadı ve görüntüsüne yapılan bu yoruma "En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, oynanmış fotoğraflarla diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı?" yanıtını verdi.

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