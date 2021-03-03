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Deniz Seki'nin büyük değişimi! Son haliyle görenleri şaşırttı!

03.03.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Deniz Seki'nin büyük değişimi! Son haliyle görenleri şaşırttı!

Deniz Seki'nin sosyal medya üzerindeki son fotoğrafını gören takipçileri, şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

Sıkı beslenme ve spor ile kısa sürede fit bir görünüme sahip olan şarkıcı Deniz Seki, Instagram üzerinden paylaştığı son fotoğraf ile magazin gündemine oturdu.

Saçından, makyajına stil değişikliğine giden Seki'nin yeni hali takipçilerini oldukça şaşırttı.

50 yaşındaki şarkıcı adeta 25 yaş geriye gitti.

TAKİPÇİLERİ TANIMADI

Seki'yi tanımakta zorlanan birçok hayranı, fotoğrafın altına "Deniz bu sen misin?" şeklinde yorumlar yazdı.

denizseki

Bazı kullanıcılar ise makyajı ve photoshop'u abarttığı yönünde yorum yaptı

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Deniz Seki Instagram
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