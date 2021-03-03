Deniz Seki'nin büyük değişimi! Son haliyle görenleri şaşırttı!

Sıkı beslenme ve spor ile kısa sürede fit bir görünüme sahip olan şarkıcı Deniz Seki, Instagram üzerinden paylaştığı son fotoğraf ile magazin gündemine oturdu.

Saçından, makyajına stil değişikliğine giden Seki'nin yeni hali takipçilerini oldukça şaşırttı.

50 yaşındaki şarkıcı adeta 25 yaş geriye gitti.

TAKİPÇİLERİ TANIMADI

Seki'yi tanımakta zorlanan birçok hayranı, fotoğrafın altına "Deniz bu sen misin?" şeklinde yorumlar yazdı.

Bazı kullanıcılar ise makyajı ve photoshop'u abarttığı yönünde yorum yaptı

