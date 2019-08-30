Deniz Seki'nin cenaze töreni için seçtiği kıyafet tepki topladı

Ünlülerin menajerliğini yapan Özgür Aras'ın kanser tedavisi gören teyzesi Funda Göncer vefat etti. Aras'ı acı gününde yalnız bırakmayan şarkıcı Deniz Seki'nin giydiği kıyafet sosyal medyada tepki çekti.

Siyah mini ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Seki'nin kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Seki'nin kıyafeti cenaze töreni için uygun bulunmazken, mini ve dekolteli elbisenin üzerine başörtüsü takması ise tepkilere neden oldu.

"ORGANİZASYONU KARIŞTIRMIŞ"

Sosyal medya kullanıcıları, "Deniz Seki keşke giyinmeseymiş, Deniz Seki organizasyonu karıştırmış, Denizcim sen olayı yanlış anlamışsın. Kafayı yarım kapatınca diğer yerleri sermiyoruz meydana mümkünse ki doğru olanı her bir yanımızı kapatıyoruz" gibi yorumlarla Seki'ye tepki gösterdi.

Aras'ı bu acı gününde iş ve magazin dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Deniz Sekiz, Yonca Evcimik, İrem Derici, Demet Akalın, Merve Özbey, Mustafa Topaloğlu ve Lider Şahin gibi isimler törene katılanlar arasında yer aldı.

