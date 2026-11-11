Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Toz alırken bu yöntemi deneyin

Ev temizliğinin en zahmetli işlerinden biri olan toz alma, yanlış yöntemlerle yapıldığında beklenen sonucu vermeyebiliyor. Kuru bezle veya toz alma püskülüyle yapılan temizlik, tozların havaya karışarak yeniden yüzeylere yerleşmesine neden olabiliyor. Temizlik tutkunları ise bu soruna karşı oldukça basit bir yöntem öneriyor.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Toz alırken bu yöntemi deneyin
Çiğdem Berfin Sevinç

Evlerde sık sık yapılan toz alma işlemi, özellikle güneş ışığının doğrudan geldiği ortamlarda daha belirgin hale geliyor. Yüzeyler temizlenmiş olsa bile havada uçuşan küçük toz parçacıkları kısa süre içinde yeniden mobilyaların üzerine yerleşebiliyor.

Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks adlı Facebook grubunda temizlik önerilerini paylaşan kullanıcılar, bu soruna karşı nemli bez kullanılmasını tavsiye etti. Özellikle hafif nemlendirilmiş mikrofiber bezin tozları havaya savurmak yerine içine hapsettiği belirtildi.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Toz alırken bu yöntemi deneyin 1

NEMLİ MİKROFİBER BEZLE TOZLARI HAPSEDİN

Temizlik önerisini paylaşan kullanıcılar, kuru bez yerine hafif nemli mikrofiber bez kullanılmasının daha etkili olduğunu ifade etti.

Bir kullanıcı, nemli bezle toz aldığında tozların etrafa yayılmasının önüne geçebildiğini söyledi. Bir başka kullanıcı ise mikrofiber bezi hafifçe ıslattıktan sonra yüzeyleri temizlediğini ve ardından kuru bezle üzerinden geçtiğini belirtti.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Toz alırken bu yöntemi deneyin 2

NEMLİ BEZ NEDEN DAHA ETKİLİ?

Kuru bez veya toz alma püskülüyle yapılan temizlikte küçük toz parçacıkları havaya karışabiliyor. Bir süre sonra bu parçacıklar yeniden farklı yüzeylere yerleşiyor.

Hafif nemli mikrofiber bez ise toz parçacıklarının kumaşın liflerine tutunmasına yardımcı oluyor. Böylece tozlar havaya savrulmak yerine bezle birlikte yüzeyden uzaklaştırılıyor.

Bu yöntemi uygulamak için mikrofiber bezi çok fazla ıslatmaya gerek yok. Bezin hafif nemli olması yeterli. Ayrıca ahşap ve hassas yüzeylerde fazla su kullanmamaya dikkat etmek gerekiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya devinden yeni özellik! Gelir elde edilebilecekSosyal medya devinden yeni özellik! Gelir elde edilebilecek
Göz kuruluğu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Gözünden 27 lens çıkarıldıGöz kuruluğu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Gözünden 27 lens çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
temizlik toz bez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

ABD'de benzin fiyatlarında hareketlilik: Temmuz'dan beri bir ilk yaşandı

ABD'de benzin fiyatlarında hareketlilik: Temmuz'dan beri bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.