Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Toz alırken bu yöntemi deneyin

Evlerde sık sık yapılan toz alma işlemi, özellikle güneş ışığının doğrudan geldiği ortamlarda daha belirgin hale geliyor. Yüzeyler temizlenmiş olsa bile havada uçuşan küçük toz parçacıkları kısa süre içinde yeniden mobilyaların üzerine yerleşebiliyor.

Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks adlı Facebook grubunda temizlik önerilerini paylaşan kullanıcılar, bu soruna karşı nemli bez kullanılmasını tavsiye etti. Özellikle hafif nemlendirilmiş mikrofiber bezin tozları havaya savurmak yerine içine hapsettiği belirtildi.

NEMLİ MİKROFİBER BEZLE TOZLARI HAPSEDİN

Temizlik önerisini paylaşan kullanıcılar, kuru bez yerine hafif nemli mikrofiber bez kullanılmasının daha etkili olduğunu ifade etti.

Bir kullanıcı, nemli bezle toz aldığında tozların etrafa yayılmasının önüne geçebildiğini söyledi. Bir başka kullanıcı ise mikrofiber bezi hafifçe ıslattıktan sonra yüzeyleri temizlediğini ve ardından kuru bezle üzerinden geçtiğini belirtti.

NEMLİ BEZ NEDEN DAHA ETKİLİ?

Kuru bez veya toz alma püskülüyle yapılan temizlikte küçük toz parçacıkları havaya karışabiliyor. Bir süre sonra bu parçacıklar yeniden farklı yüzeylere yerleşiyor.

Hafif nemli mikrofiber bez ise toz parçacıklarının kumaşın liflerine tutunmasına yardımcı oluyor. Böylece tozlar havaya savrulmak yerine bezle birlikte yüzeyden uzaklaştırılıyor.

Bu yöntemi uygulamak için mikrofiber bezi çok fazla ıslatmaya gerek yok. Bezin hafif nemli olması yeterli. Ayrıca ahşap ve hassas yüzeylerde fazla su kullanmamaya dikkat etmek gerekiyor.